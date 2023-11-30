Araştırmayla kanıtlandı! Günde 5 ceviz yedikten sonra bakın neler oluyor?

Ceviz, Juglandaceae familyasına ait olan bir ağaç türüdür. Genellikle Orta Asya, Kafkasya ve Anadolu bölgelerinde yetişir. Ceviz ağacı, büyük ve gösterişli yaprakları ile dikkat çeker. Meyvesi ise sert bir kabuğa sahip olan ve içerisinde yer alan beyaz etli bölümü ile bilinir. Ceviz, besleyici özellikleri ve lezzeti nedeniyle yaygın olarak tüketilen bir meyvedir. Aynı zamanda cevizin kabuğu da farklı alanlarda kullanılmaktadır. Ceviz, hem taze olarak tüketilebilir hem de kurutulduktan sonra uzun süre saklanabilir. Besleyici değeri yüksek olan ceviz, protein, lif, omega-3 yağ asitleri, E vitamini ve çeşitli mineraller açısından zengindir. Ayrıca ceviz, kalp sağlığını korumaya yardımcı olur, beyin fonksiyonlarını destekler, sindirim sistemini düzenler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Cevizin sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır ve bu nedenle düzenli olarak tüketilmesi önerilmektedir.

CNN Türk'ün geçtiği habere göre; Yeni yapılan bir araştırma bir avuç ceviz yemenin kalp krizini hızla önlediğini gösteriyor.



Araştırmada insanlar bir avuç ceviz yedikten 4 saat sonra, kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyelerinde iyi kan akışına yardımcı olacak düzeyde bir gelişme kaydedildi.



Düzenli olarak ceviz yemek ya da ceviz yağı içmek, riski yüksek oranda düşürüyor ve sizi kalp krizine karşı düzenli olarak koruyor.

ÇOCUKLARINIZA CEVİZ YEDİRİN

Artigercek.com'un derlemesine göre; Çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için dengeli ve besleyici bir beslenme programı izlemeleri önemlidir. Bu program içerisinde ceviz gibi besinlerin yer alması, çocukların büyüme ve gelişimlerine katkı sağlar.

İşte çocuklarımızın ceviz tüketmesi gerektiğini destekleyen bazı önemli nedenler:

Ceviz, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, çocukların beyin gelişimi için oldukça önemlidir. Düzenli olarak ceviz tüketmek, çocukların konsantrasyon ve öğrenme yeteneklerini artırır

Ceviz, çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan antioksidanlar içerir. Bu sayede çocuklar, hastalıklara karşı daha dirençli hale gelir ve daha az hasta olurlar.

Ceviz, magnezyum, fosfor ve kalsiyum gibi mineraller açısından zengindir. Bu mineraller, çocukların kemik sağlığını destekler ve kemik gelişimini olumlu yönde etkiler.

Ceviz, lif bakımından zengin bir besindir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlık gibi sorunları önler. Ayrıca lifli besinler, çocukların tokluk hissini uzun süre korumasına yardımcı olur.

Ceviz, içerdiği protein ve sağlıklı yağlar sayesinde çocuklara uzun süreli enerji sağlar. Bu sayede çocuklar, gün boyunca enerjik ve aktif olurlar.