Et pişirirken bunları yapmıyorsanız lezzetini unutun! Kavurmaya lezzet katan tüyo

Kırmızı et pişirmenin püf noktalarını, mesleğin 33 yıllık usta ismi tek tek paylaştı. İşte lezzetli kavurma yapmanın püf noktaları

Et pişirirken bunları yapmıyorsanız lezzetini unutun! Kavurmaya lezzet katan tüyo

Kavurma et, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Etin özel bir yöntemle pişirilerek lezzetlendirildiği bu yemek, genellikle kahvaltılarda veya özel davet sofralarında tercih edilmektedir. Kavurma yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İşte kavurma yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında bilmeniz gerekenler.

Kırmızı et pişirmede yapılası gerekenleri işin ustası tek tek sıraladı. Ulusalpost.com sitesinde yer alan bir haberde; 33 yıldır lokanta işletmeciliği yapan İbrahim usta, lezzetli et pişirmenin püf noktalarını paylaştı.
.
Lokum gibi et pişirmenin sırları hep merak edilmiştir. 33 yıllık usta lokum gibi et pişirmenin sırlarını paylaştı. Usta İbrahim'in önerisini uygulayan lokum gibi et pişirebiliyor. Öncelikle şunlara dikkat edin...

- Tava seçimine dikkat edin.

- Zeytinyağı kullanın.

- Et kavururken mutlaka 1 şişe maden suyunun yarısını ekleyin. Pişireceğiniz et lokum gibi olacaktır.

Et pişirirken bunları yapmıyorsanız lezzetini unutun! Kavurmaya lezzet katan tüyo - Resim : 1

LEZZETLİ KAVURMA NASIL YAPILIR?

Eti kuşbaşı şeklinde doğrayın. Tavaya zeytinyağını ekleyip güzelce kızdırın. Etleri yağ kızdıktan sonra koyun ve güzelce kavurun.

Etlerin rengi değişince 1 şişe maden suyunun yarısını dökün. Güzelce karıştırın. Ve tavanın kapağını kapatın.

Et pişme aşamasına gelince tuz ve baharatı serpiştirip ocaktan alın. Servis ederken 1 dilim limonun suyunu etin üzerinde gezdirebilirsiniz

Almanya işçi alımı yapıyor! 778 bin kişiye yılda 50 bin euro maaşla iş fırsatı Almanya işçi alımı yapıyor! 778 bin kişiye yılda 50 bin euro maaşla iş fırsatı
İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA.... Bankada parası olanları ilgilendiren duyuru İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA.... Bankada parası olanları ilgilendiren duyuru
Güllerin arasındaki gizli kalemi 3 saniyede bulanların IQ seviyesi yüksekmiş... Güllerin arasındaki gizli kalemi 3 saniyede bulanların IQ seviyesi yüksekmiş...
Kanal D kimseye sormadan yayından aldı! Seyirciler isyan ediyor Kanal D kimseye sormadan yayından aldı! Seyirciler isyan ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Nasıl dolandırıcı oldu? İşte Seçil Erzan'ın Çorlu'dan Florya'ya uzanan hayatı İşte Seçil Erzan'ın Çorlu'dan Florya'ya uzanan hayatı
Liste ortaya çıktı: 'Fatih Terim Fonu' vurgununda kim kazandı, kim kaybetti? Liste ortaya çıktı: 'Fatih Terim Fonu' vurgununda kim kazandı, kim kaybetti?
Dilan Polat, cezaevinden ilk röportajını verdi: Günleri böyle geçiyormuş! Dilan Polat, cezaevinden ilk röportajını verdi: Günleri böyle geçiyormuş!
Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine 5 ayrı suçtan soruşturma! MASAK'tan rapor istendi: Çiftten açıklama geldi Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine 5 ayrı suçtan soruşturma
AKP'li isimden İBB adaylığı sinyali: 'Sıvadık kolları' AKP'li isimden İBB adaylığı sinyali: 'Sıvadık kolları'