Et pişirirken bunları yapmıyorsanız lezzetini unutun! Kavurmaya lezzet katan tüyo

Kavurma et, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Etin özel bir yöntemle pişirilerek lezzetlendirildiği bu yemek, genellikle kahvaltılarda veya özel davet sofralarında tercih edilmektedir. Kavurma yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İşte kavurma yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında bilmeniz gerekenler.

Kırmızı et pişirmede yapılası gerekenleri işin ustası tek tek sıraladı. Ulusalpost.com sitesinde yer alan bir haberde; 33 yıldır lokanta işletmeciliği yapan İbrahim usta, lezzetli et pişirmenin püf noktalarını paylaştı.

Lokum gibi et pişirmenin sırları hep merak edilmiştir. 33 yıllık usta lokum gibi et pişirmenin sırlarını paylaştı. Usta İbrahim'in önerisini uygulayan lokum gibi et pişirebiliyor. Öncelikle şunlara dikkat edin...

- Tava seçimine dikkat edin.

- Zeytinyağı kullanın.

- Et kavururken mutlaka 1 şişe maden suyunun yarısını ekleyin. Pişireceğiniz et lokum gibi olacaktır.

LEZZETLİ KAVURMA NASIL YAPILIR?

Eti kuşbaşı şeklinde doğrayın. Tavaya zeytinyağını ekleyip güzelce kızdırın. Etleri yağ kızdıktan sonra koyun ve güzelce kavurun.

Etlerin rengi değişince 1 şişe maden suyunun yarısını dökün. Güzelce karıştırın. Ve tavanın kapağını kapatın.

Et pişme aşamasına gelince tuz ve baharatı serpiştirip ocaktan alın. Servis ederken 1 dilim limonun suyunu etin üzerinde gezdirebilirsiniz