İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA.... Bankada parası olanları ilgilendiren duyuru

2023 yılında bankalarda zaman aşımına uğrayacak hesaplarla ilgili önemli bir duyuru yapıldı. Bu durum, bankalarda hesabı olan vatandaşları harekete geçirdi. Ancak, hala işlem yapmayanlar için zaman daralıyor.

Ulusalpost.com'un edindiği bilgiye göre; Bankalarda hesabı olan bazı vatandaşlar, uzun süre bu hesaplarını kullanmaz ve işlem yapmazlar. Fakat bir süre sonra bu hesaplar zaman aşımına uğrayabilir. Bankalar, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için duyuru yaparak bu durumu önlemeye çalışıyor.

Bankalar tarafından yapılan duyuruda hesapları 10 yıl içerisinde işlem yapmayanların hesaplarının zaman aşımına uğrayacağı belirtildi. Bu nedenle, banka hesabınızda işlem yapmayanların elini çabuk tutması gerekiyor.

Bankalar tarafından yapılan duyuruda, YTM'ye devredilmek üzere 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihleri arasında zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacakların listesinin belirlendiği de paylaşıldı. Bu nedenle, hesabınızda işlem yapmadığınız sürece zaman kaybetmeden bankanızla iletişime geçerek hesabınızın durumunu öğrenmeniz önemlidir.

Banka hesaplarınızın zaman aşımına uğraması durumunda, hesaplarınızın bakiyesi YTM'ye devrediliyor. Bu nedenle, hesabınızda bulunan paranızı kaybetmemek için hesabınızda işlem yapmanız büyük önem taşıyor.

BANKALARIN MÜŞTERİLERİNE GÖNDERDİĞİ DUYURU

"6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 83. Maddesine göre; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve YTM’ye gelir kaydedilir.

Bankamızda 2023 yılında zamanaşımına uğrayacak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar listesine zamanaşımı sorgulama ekranından ulaşılabilir. Listede bilgileri bulunan müşterilerimizin YTM’ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvurmaları gerekmekte olup, listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması halinde söz konusu kıymetler ilgili yönetmeliğin 24. Maddesi uyarınca yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezi hesaplarına devredilecektir."