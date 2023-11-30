Almanya işçi alımı yapıyor! 778 bin kişiye yılda 50 bin euro maaşla iş fırsatı

Almanya yurt dışından işçi alımı yapmaya devam ediyor. Almanya'da birçok sektörde işçi açığı var. Tıp, mühendislik, bilgisayar programcılığı, finans sektörü çalışan aramaya devam ederken yıllık ortalama brüt gelir 50 bin euroyu bulabiliyor.

Çok sayıda haber sitesinde Almanya'nın işçi alımı yaptığına dair haberler paylaşılıyor. Peki gerçekten öyle mi? Sizler için araştırdık

Almanya'nın Türkiye'den işçi alımları sürüyor. Birçok restoran yılda 30 bin euro maaş vaadiyle Türkiye’den garson getirmeye çalışıyor.

Sözcü'den Ali Gülen'in aktardığı habere göre; Almanya’da şubat ayında işyerlerinin 788.004 işçi açığı olduğu açıklandı. Mart ayında da tablonun yaklaşık aynı olması bekleniyor. 2030 yılına kadar bu açığın 7 milyonu bulması beklenirken yetkililer bunun gerekçesi olarak yaşlanan ve azalan nüfusu gösteriyor.



Alman ekonomi dergisi Wirtschaftswoche, Almanya'daki şirketlerin yüzde 40'ının uygun personel bulma sıkıntısı yaşadığını yazdı. 2030'da çalışan nüfus 49.5 milyon, 2060'ta ise 35.7 milyon olacak. İşte bu nedenle yurt dışından ve özellikle de Türkiye'den işçi alımı kolaylaştırılıyor.



ÖNCE BİR YIL, SONRA SÜRESİZ

İlk olarak bir yıllık vize verilecek. İşin durumuna ve memnuniyete göre, süre uzatılacak ve ardından süresiz olarak ülkede kalmanın yolu açılacak.

Henüz yasal hazırlıklar sürse de, şu anda bile uygun iş bulup davet alan Türkler, çalışma vizesi ile gelebiliyor. Nitelikli personel açığı her geçen yıl artarken, Doğu Avrupalılar bu açığı kapatamıyor.

Almanya'daki tüm açık pozisyonların yüzde 20'si iki aydan fazla süredir boş. Almanya'da özellikle şu alanda işçi ve yabancı işçiler aranıyor.

SAĞLIK SEKTÖRÜ:

Tıp doktorları, hemşire ya da sağlık alanında araştırma yapanlar ve diğer sağlık personeli. Bunların yıllık ortalama brüt geliri en az 30 bin Euro. Yeni doktorların ise 50 bini aşıyor. Uzman doktorlarda rakamlar daha da yükseliyor.

MÜHENDİSLİKLER:

Makine mühendisliği, sanayi- kontrol mühendisliği, elektrik mühendisliğinde da büyük açık var. Dil bilen Türk mühendisler, uygun iş daveti aldığında gelip çalışabilecek. Yeni başlayanların yıllık ortalama brüt geliri 50 bin Euro.

IT'CİLER, YAZILIMCILAR:

Bilgisayar programcıları, yazılımcılar, bu alandaki uzmanlar çok aranıyor. Yazılım geliştiricileri ve bilgisayar mühendisleri de çalışma izni alabiliyor. Yeni işe girenlerin yıllık brüt geliri ortalama 50 bin Euro.

EKONOMİSTLER, İŞLETMECİLER:

Bu yıla kadar pek talep edilmeyen ekonomistler, işletmeciler de artık büyük rağbet görmeye başladı. Bunun nedeni, corona döneminde iş hayatında boşalan yerler, oluşan dengesizlikler. İşe yeni başlayanların yıllık ortalama geliri 45 ile 50 bin Euro arasında.

MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİ:

Hemen her alanda müşteri temsilcileri, danışmanlar, çeşitli hesap yöneticileri aranıyor. Ayrıca, çeşitli fabrikalarda üretim yardımcıları, yani kalfalara da ihtiyaç var. Yıllık brüt gelirleri 50 bin Euro'ya yakın.

KAYNAKÇI, KALORİFERCİ, DEMİRCİ:

İnşaat sektöründe de uzmanlara ihtiyaç var. Kaynakçı, su tesisatçısı, kaloriferci, demirci ustaları kolay vizeyle gelebilecek. Kendi işini yapanlar daha çok kazansa da, yıllık brüt gelirleri 40 bin Euro'ya yakın.

NAKLİYE VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ:

Almanya, ülke içinde nakliye ve lojistik sektöründeki işçi açığını da dolduramıyor. Bu alanda Türk firmaları, kendi işçileri ile sektöre girebilir. Yapılacak işin büyüklüğüne göre kazanç da değişiyor ama yılda 30 bin Euro ortalama gelir mümkün.

HAVACILIK, MEDYA, HİZMET SEKTÖRÜ

: Medyada iş bulan gelebilecek. Havacılık sektöründe gelişmiş- uzman personele ihtiyaç büyük. Bu iki alanda yıllık 50 ile 100 bin Euro kazanmak mümkün. Ayrıca hizmet sektöründe de sıkıntılar yaşanıyor. Turizmciler, Türk restoranları, Alman lokantaları çalışacak eleman bulamıyor. Türkiye'den garson getirmek için aylardır bekleyenler var. Garsonların yıllık geliri en az 30 bin Euro.

HAVAALANI ÇALIŞANLARI:

Havaalanlarında da nitelikli personel aranıyor. Almanca ya da İngilizce bilenler tercih edilecek. Corona döneminde gelen Türkler’in bir çoğu uyum sağlayamayıp döndü. Bu nedenle, eğitimini tamamlamış ve uluslararası alanlarda tecrübeli olanlar tercih edilecek.