Çöpe atanların vay haline. Soğan kabukları bakın ne işe yarıyor

Soğan kabukları aslında atık olarak görülen değerli bir besindir. Antioksidan özellikleri, sindirim sistemine olan faydaları ve bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle sağlık açısından oldukça önemlidir. Eğer henüz soğan kabuklarından çay yapmayı denemediyseniz, bu içeriğimizi fırsat bilerek deneyebilirsiniz.

Soğan kabukları, sofralarımızda sıklıkla kullandığımız soğanın dış katmanlarıdır. Genellikle çöpe atılan bu kabuklar aslında birçok faydaya sahiptir.

Ulusalpost.com'un derlediği bilgilere göre; Soğan kabuklarının en bilinen faydası, antioksidan özellikleri taşımasıdır. Antioksidanlar, vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşarak hücrelerimizi korur ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Soğan kabukları da bu antioksidanları içerir ve sağlık açısından oldukça faydalıdır.

Ayrıca soğan kabukları, sindirim sistemine de iyi gelir. İçerdikleri lifler sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve kabızlık gibi sorunları önler. Sindirim sistemi sağlığının korunması için düzenli olarak tüketilebilir.

Soğan kabuklarının bir diğer faydası da bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. İçerdikleri vitaminler ve mineraller sayesinde vücudun direncini artırır ve hastalıklara karşı korur. Özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini desteklemek için soğan kabuklarından yapılan çaylar tercih edilebilir.

Peki, soğan kabuklarından nasıl çay yapabiliriz? İşte size basit bir tarif:

Malzemeler:

1 su bardağı soğan kabuğu

- 3 su bardağı su

- Bal veya limon (isteğe bağlı)

Yapılışı:



1. Soğan kabuklarını iyice yıkayın ve taze olduğundan emin olun.

2. Bir tencereye suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın.

3. Kaynayan suya soğan kabuklarını ekleyin ve kısık ateşte 10-15 dakika demlemeye bırakın.

4. Demlenen çayı süzün ve isteğe bağlı olarak bal veya limon ekleyebilirsiniz.

5. Sıcak veya soğuk olarak tüketebilirsiniz.