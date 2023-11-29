Zeytin şişesine ekleyin bakın ne oluyor? 1 yıl boyunca etkisini gösteriyor

Evde zeytin kurarken bunu yapmayı unutmayın! Zeytin hasadı mevsimiyle birlikte, evde zeytin kurmak hem keyifli bir aktivite hem de sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazanmanın harika bir yoludur. Ev yapımı zeytinler, hazır boyalı gıdalara alternatif olarak daha sağlıklı bir tercih sunuyor. Ancak, bu noktada dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar bulunuyor.

Ensonhaber.com'daki habere göre; Zeytinleri doğru şekilde kurmak, kaliteli ve lezzetli sonuçlar elde etmek için oldukça önemlidir. İşte size evde zeytin kurarken dikkat etmeniz gereken bazı adımlar:

Evde zeytin kurma sürecine başlarken, alınan siyah veya yeşil zeytinlerin taze ve sert olmasına dikkat etmek önemlidir.

Zeytinleri hazırlamak adına ilk adım, büyük bir kabın içine alarak yıkama işlemidir. Yıkanan zeytinler arasından çürük, bozulmuş veya lekeli olanları ayıklamak, kaliteli ve sağlıklı bir kurma süreci için gereklidir.

Zeytinlerin yıkanması işlemi, özellikle aralarında zeytin yaprakları varsa bu yaprakların da ayrıştırılmasıyla tamamlanmalıdır.

En önemli detay ise…

Evde zeytin hazırlarken en önemli detay; hazırladığınız kavanoz veya şişelerin içerisinde zeytinleri koyduktan sonra 5 kg zeytine 1 çay bardağı kadar kaya tuzu eklemektir.

Ardından suyu zeytinlerin üzerine ekleyip, zeytinlerinizi kurabilirsiniz. Bu şekilde kolay kolay yumuşamayacaktır.