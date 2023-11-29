Bozulmak üzere olan turşuyu kurtarmanızı sağlayacak yöntem! Asla erime olmuyor

Bozulmak üzere olan turşuları kurtarmak için birçok yöntem vardır. Turşuların bozulması, sadece tadını değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda sağlık açısından da risk oluşturabilir. Ancak endişelenmeyin, şimdi sizlerle turşularınızı kurtarmanız için bazı ipuçları paylaşacağız.

1. Turşularınızı yeniden fermente edin



Turşularınızın tadı bozulduysa, onları yeniden fermente etmek iyi bir seçenektir. Bunun için turşularınızı taze su, tuz ve baharatlarla birlikte cam bir kavanoza koyun ve 3-4 gün boyunca oda sıcaklığında bırakın. Bu süre zarfında turşularınız tekrar fermente olacak ve tadı düzelecektir.

2. Turşularınızı kaynatın



Turşularınızın tadını düzeltmek için onları kaynatmak da bir seçenek olabilir. Bunun için turşularınızı tencereye koyun ve üzerine su ekleyin. Ardından tuz ve baharatlar ekleyerek karıştırın. Kaynatın ve ardından soğumaya bırakın. Bu işlem turşularınızın tadını düzeltecektir.

3. Turşularınızı buzluğa atın



Turşularınızı buzluğa atarak onları kurtarabilirsiniz. Bunun için turşularınızı plastik bir kapta dondurun ve ardından buzluğa atın. Turşularınız donduktan sonra çözdürüp tüketebilirsiniz. Bu işlem turşularınızın tadını değiştirmese de, turşularınızın yapısı biraz değişebilir.

4. Turşularınızı sirke ile karıştırın



Turşularınıza sirke ekleyerek onların tadını düzeltebilirsiniz. Bunun için turşularınızı cam bir kavanoza koyun ve üzerine sirke ekleyin. Ardından kapağını sıkıca kapatın ve 1-2 gün boyunca buzdolabında bekletin. Bu işlem turşularınızın tadını düzeltecektir.