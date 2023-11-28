10 bin TL'ye tapu sahibi olunabilecek! İşte harekete geçilen iller

Tapu sahibi olmak isteyenlere müjde geldi. 10 bin TL ödeme yapan tapu sahibi olabilecek. İşte tapu sahibi olmanın mümkün olabileceği o kentler

10 bin TL'ye tapu sahibi olunabilecek! İşte harekete geçilen iller

Devlet Hazinesi'ne ait mülkler, Milli Emlak tarafından satışa sunuluyor! Türkiye genelinde 40'tan fazla ilde geçerli olan bu fırsat, tapu sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Sağlanan ödeme kolaylıkları ile birlikte 10 bin liradan başlayan taksitli ödeme seçenekleri ile hayallerinizdeki evin sahibi olabilirsiniz.

Yatırım amacıyla arsa edinmek isteyenler, Milli Emlak'ın düzenli olarak yayınladığı ilanları aktif bir şekilde takip ediyor. Hazineye ait gayrimenkuller, uygun fiyatlarla alıcıları bekliyor ve 40'tan fazla ilde yüzlerce gayrimenkul satışa sunulmuş durumda.

Tarım arazileri ve Maliye Bakanlığı'na ait arazilerin satışı hız kesmeden devam ederken, bu satışlarla ilgili tüm ilanlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

İhale duyurusu, ilgili tarihi, ihale koşullarını, belirlenen ihale fiyatını ve ihaleyi düzenleyen il/ilçe Milli Emlak Müdürlüğü'nün iletişim bilgilerini kapsıyor. Bu duyurular, belirli tarihlerde düzenlenen rekabetçi açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilmekte ve en yüksek teklifi veren kişiye mülklerin satılmasını sağlamaktadır.

Gayrimenkullerini satmak isteyenler, peşin ödeme seçeneğiyle işlem gerçekleştirebilmektedir. Almak isteyenler ise tek peşinatla birlikte toplamda 24 aya kadar vadeli taksitli ödeme seçeneğinden yararlanma imkanına sahip olacak. Peşin alımlarda, 5 yıl süresince KDV muafiyeti ve emlak vergisi muafiyeti gibi avantajlar sunuluyor. Bu esnek ödeme seçenekleri de vatandaşlar için gayrimenkul alım satım süreçlerini daha erişilebilir ve çeşitli kılıyor.

Peki hangi illerde satış yapılacak?

İŞTE O İLLER

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İçel (Mersin), İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak.

Kaynaklar: odatv.com,gercekgundem.com

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