Emeklilere 9.200 TL ödeme! Dev bankadan emeklilere özel kampanya

Ulusalpost.com'un geçtiği habere göre; Bankalar ocak zammı öncesi promosyon yarışını hızlandırdı. Daha önce 8000 TL'nin altında bir ödeme yapan QNB Finansbank emeklilere ödeyeceği promosyona zam yaptı.

EMEKLİLERE 9.200 TL ÖDÜL FIRSATI

QNB Finansbank yönetimi tarafından yapılan açıklamada emeklilere 9.200 TL ödül para verileceği duyuruldu.

8.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü !

Banka emeklilere 8.000 TL nakit ödeme yapacak. Banka ayrıca market ve eczane harcamalarında emeklilerin kullanacağı kredi kartında 1.200 TL indirim uygulayacak. Böylelikle toplamda QNB Finansbank emeklilere 9.200 TL TL promosyon ödemesi yapmış olacak.

KİM NE KADAR PROMOSYON ALACAK?

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre işte emeklilerin alacağı promosyon ücretleri

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499TL aralığı 4.800TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyon