Ne İnek Ne Keçi Sütü! Kemikleri Beton Gibi Yapıyor, Vücudu Magnezyum, Kalsiyum ve Demire Boğuyor

Görünüşte küçük ama içerdiği besinlerle adeta bir doğa mucizesi olan susam, sağlığa katkılarıyla şaşırtıyor.

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Ne İnek Ne Keçi Sütü! Kemikleri Beton Gibi Yapıyor, Vücudu Magnezyum, Kalsiyum ve Demire Boğuyor

Yalnızca lezzetli bir mutfak malzemesi değil, aynı zamanda güçlü bir besin takviyesi olan susam, kemiklerden kalp sağlığına, sindirimden zihinsel performansa kadar birçok alanda vücuda destek oluyor.

Susam; kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor ve çinko gibi temel mineraller açısından son derece zengin bir kaynaktır. Ayrıca B1, B3 ve B6 gibi B grubu vitaminleri içererek metabolizmayı canlandırır ve enerji üretimini destekler. Düzenli tüketildiğinde yorgunluk hissini azaltabilir.

Ne İnek Ne Keçi Sütü! Kemikleri Beton Gibi Yapıyor, Vücudu Magnezyum, Kalsiyum ve Demire Boğuyor - Resim : 1

Zihinsel Performansa Güç Katar
İçerdiği faydalı yağlar ve lesitin sayesinde susam, sinir hücrelerini besleyerek beyin fonksiyonlarının daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlar. Özellikle yaşla birlikte azalan bilişsel işlevleri korumada etkilidir. Omega-6 yağ asitleri yönünden de zengin olması, susamı hafıza ve konsantrasyon için doğal bir destek haline getirir.

Kalp Dostu Etkiler Sunar
Susamda yer alan lignanlar ve bitkisel steroller, kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı olurken iyi kolesterolü (HDL) dengelemeyi destekler. Aynı zamanda antioksidan içeriği sayesinde damar tıkanıklıklarının önüne geçebilir, kalbin düzenli çalışmasına katkı sunar.

Kemikler İçin Doğal Takviye
Kalsiyum oranı bakımından bitkisel gıdalar arasında öne çıkan susam, kemik erimesine karşı koruyucu bir etki sağlar. Magnezyum ve fosfor ile birlikte çalışarak kemik dokusunun güçlenmesini ve eklem sağlığının korunmasını destekler. Bu yönüyle özellikle yaş ilerledikçe kemik yoğunluğu için önemli bir gıda haline gelir.

Ne İnek Ne Keçi Sütü! Kemikleri Beton Gibi Yapıyor, Vücudu Magnezyum, Kalsiyum ve Demire Boğuyor - Resim : 2

Demir Eksikliğine Karşı Doğal Destek
Susam, demir bakımından zengin olmasıyla kansızlık sorunuyla mücadelede etkili bir yardımcıdır. Öğütülerek tüketildiğinde veya tahin gibi formlarda alındığında vücut tarafından demirin emilimi daha da artar. Bu sayede kan değerlerini doğal yollarla desteklemek isteyenler için harika bir seçenektir.

Bağırsakları Harekete Geçirir
Susam, lif açısından yüksek olduğu için sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlar. Kabızlık sorunu yaşayanlar için doğal bir çözüm olabilir. Aynı zamanda bağırsak florasını besleyen yapısıyla genel sindirim sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Cilt ve Saç İçin Doğal Güzellik Desteği
Susam yağı, ciltte nemi hapsederken aynı zamanda onarıcı ve yatıştırıcı etkiler gösterir. Antioksidan içeriği sayesinde ciltte yaşlanma belirtilerine karşı koruma sağlar. Saç derisine uygulandığında ise kökleri besleyerek dökülmeleri azaltabilir ve daha canlı bir görünüm sunar.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Ne İnek Ne Keçi Sütü! Kemikleri Beton Gibi Yapıyor, Vücudu Magnezyum, Kalsiyum ve Demire Boğuyor Ne İnek Ne Keçi Sütü! Kemikleri Beton Gibi Yapıyor, Vücudu Magnezyum, Kalsiyum ve Demire Boğuyor
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