81 İlde Geçerli Olacak! Tapuda Yeni Uygulama Başladı: Miras Detayına Dikkat
Türkiye genelinde milyonlarca taşınmaz sahibini yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik hayata geçirildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yeni uygulamasıyla birlikte, hisseli tapularda devir süreci hem sadeleşti hem de hız kazandı. Özellikle miras kalan gayrimenkullerde yaşanan uzun bürokratik süreçler artık geçmişte kalıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir taşınmazın birden fazla kişi tarafından ortaklaşa sahipliğini gösteren hisseli tapular, geçmişte devir ve paylaşım işlemlerinde pek çok zorluğa neden oluyordu. Ancak yeni düzenleme ile hissedarlar arasındaki anlaşmazlıklar kolaylıkla çözülebilecek ve tapu işlemleri çok daha hızlı sonuçlandırılabilecek.
ANLAŞMAZLIKLAR MAHKEMEYE GİTMEDEN ÇÖZÜLEBİLECEK
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan düzenleme, özellikle miras yoluyla intikal eden taşınmazların paylaşımında devrim niteliğinde bir kolaylık sunuyor. Artık mirasçılar arasında yazılı bir taksim sözleşmesi yapılması durumunda, mahkemeye başvurmaya gerek kalmadan paylaşım işlemleri tamamlanabilecek. Bu da uzun yıllar sürebilen davaların önüne geçerek, süreci ciddi şekilde hızlandıracak.
MİRAS YOLUYLA TAPU DEVRİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Miras kalan taşınmazların tapu devir işlemlerini gerçekleştirmek için bazı belgelerin hazır edilmesi gerekiyor. İşte tapu müdürlüklerine sunulması gereken temel evraklar:
Tapu Senedi: Taşınmazın tapu senedi aslı veya ada-parsel bilgilerini içeren belge
Kimlik Belgesi: Mirasçının ya da vekilinin fotoğraflı kimlik belgesi ya da pasaportu
Veraset Belgesi: Veraset ilamı (aslı veya noter tasdikli örneği)
Fotoğraf: Mirasçıya ait son 6 ay içinde çekilmiş bir vesikalık fotoğraf
Vergi Ödeme Belgesi: Veraset ve intikal vergisinin ödendiğine dair makbuz
Emlak Vergisi Belgesi: Taşınmaz meskense, belediyeden alınan vergi ödeme belgesi
DEVİR İŞLEMLERİNDE BEKLEME SÜRESİ AZALDI
Yapılan düzenleme sayesinde artık yıllarca süren miras paylaşım davalarına gerek kalmadan, taraflar arasında sağlanacak yazılı mutabakatla devir işlemleri tamamlanabilecek. Tapu dairelerindeki işlem yoğunluğunun azalması, hem vatandaşlar hem de kamu kurumları açısından büyük avantaj sağlayacak.