81 İlde Geçerli Olacak! Tapuda Yeni Uygulama Başladı: Miras Detayına Dikkat

Türkiye genelinde milyonlarca taşınmaz sahibini yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik hayata geçirildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yeni uygulamasıyla birlikte, hisseli tapularda devir süreci hem sadeleşti hem de hız kazandı. Özellikle miras kalan gayrimenkullerde yaşanan uzun bürokratik süreçler artık geçmişte kalıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Tapu Hisseli Tapu
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81 İlde Geçerli Olacak! Tapuda Yeni Uygulama Başladı: Miras Detayına Dikkat - Resim: 1

Bir taşınmazın birden fazla kişi tarafından ortaklaşa sahipliğini gösteren hisseli tapular, geçmişte devir ve paylaşım işlemlerinde pek çok zorluğa neden oluyordu. Ancak yeni düzenleme ile hissedarlar arasındaki anlaşmazlıklar kolaylıkla çözülebilecek ve tapu işlemleri çok daha hızlı sonuçlandırılabilecek.

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81 İlde Geçerli Olacak! Tapuda Yeni Uygulama Başladı: Miras Detayına Dikkat - Resim: 2

ANLAŞMAZLIKLAR MAHKEMEYE GİTMEDEN ÇÖZÜLEBİLECEK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan düzenleme, özellikle miras yoluyla intikal eden taşınmazların paylaşımında devrim niteliğinde bir kolaylık sunuyor. Artık mirasçılar arasında yazılı bir taksim sözleşmesi yapılması durumunda, mahkemeye başvurmaya gerek kalmadan paylaşım işlemleri tamamlanabilecek. Bu da uzun yıllar sürebilen davaların önüne geçerek, süreci ciddi şekilde hızlandıracak.

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81 İlde Geçerli Olacak! Tapuda Yeni Uygulama Başladı: Miras Detayına Dikkat - Resim: 3

MİRAS YOLUYLA TAPU DEVRİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Miras kalan taşınmazların tapu devir işlemlerini gerçekleştirmek için bazı belgelerin hazır edilmesi gerekiyor. İşte tapu müdürlüklerine sunulması gereken temel evraklar:

Tapu Senedi: Taşınmazın tapu senedi aslı veya ada-parsel bilgilerini içeren belge

Kimlik Belgesi: Mirasçının ya da vekilinin fotoğraflı kimlik belgesi ya da pasaportu

Veraset Belgesi: Veraset ilamı (aslı veya noter tasdikli örneği)

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81 İlde Geçerli Olacak! Tapuda Yeni Uygulama Başladı: Miras Detayına Dikkat - Resim: 4

Fotoğraf: Mirasçıya ait son 6 ay içinde çekilmiş bir vesikalık fotoğraf

Vergi Ödeme Belgesi: Veraset ve intikal vergisinin ödendiğine dair makbuz

Emlak Vergisi Belgesi: Taşınmaz meskense, belediyeden alınan vergi ödeme belgesi

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81 İlde Geçerli Olacak! Tapuda Yeni Uygulama Başladı: Miras Detayına Dikkat - Resim: 5

DEVİR İŞLEMLERİNDE BEKLEME SÜRESİ AZALDI

Yapılan düzenleme sayesinde artık yıllarca süren miras paylaşım davalarına gerek kalmadan, taraflar arasında sağlanacak yazılı mutabakatla devir işlemleri tamamlanabilecek. Tapu dairelerindeki işlem yoğunluğunun azalması, hem vatandaşlar hem de kamu kurumları açısından büyük avantaj sağlayacak.

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