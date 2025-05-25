81 İlde Geçerli Olacak! Tapuda Yeni Uygulama Başladı: Miras Detayına Dikkat

Bir taşınmazın birden fazla kişi tarafından ortaklaşa sahipliğini gösteren hisseli tapular, geçmişte devir ve paylaşım işlemlerinde pek çok zorluğa neden oluyordu. Ancak yeni düzenleme ile hissedarlar arasındaki anlaşmazlıklar kolaylıkla çözülebilecek ve tapu işlemleri çok daha hızlı sonuçlandırılabilecek.