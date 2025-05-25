1 Milyon TL'nin 32 Günlük Mevduat Getirisi Zirveye Oturdu! Bankaya Koyan Resmen Ek Maaş Alıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası ve faiz artışları, yatırımcının rotasını yeniden Türk Lirası mevduata çevirdi. Mevduat faizleri, son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 milyon TL’lik birikimini bankada değerlendirmek isteyenler için getiriler dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Mevduat faizi Mevduat Hesabı
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1 Milyon TL'nin 32 Günlük Mevduat Getirisi Zirveye Oturdu! Bankaya Koyan Resmen Ek Maaş Alıyor - Resim: 1

23 Mayıs 2025 itibarıyla birçok banka, 32 günlük vadede %50’nin üzerinde faiz sunuyor. Özellikle dijital bankacılık ve katılım bankaları arasında rekabet artarken, mevduat getirileri yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

İşte 1 milyon TL’lik mevduatın 32 gün sonunda bankalara göre sağladığı net kazanç:

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1 Milyon TL'nin 32 Günlük Mevduat Getirisi Zirveye Oturdu! Bankaya Koyan Resmen Ek Maaş Alıyor - Resim: 2

BANKALARIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİ TABLOSU

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %35
Net Getiri: 26.082 TL

Albaraka Türk
Kar Oranı: %33,31
Net Getiri: 24.823 TL

Vakıf Katılım
Kar Oranı: %34,29
Net Getiri: 25.553 TL

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1 Milyon TL'nin 32 Günlük Mevduat Getirisi Zirveye Oturdu! Bankaya Koyan Resmen Ek Maaş Alıyor - Resim: 3

Ziraat Katılım
Kar Oranı: %30
Net Getiri: 22.356 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Net Getiri: 29.436 TL

ENPARA (QNB Finansbank)
Faiz Oranı: %44,5
Net Getiri: 33.162 TL

Akbank
Faiz Oranı: %48,5
Net Getiri: 36.142 TL

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1 Milyon TL'nin 32 Günlük Mevduat Getirisi Zirveye Oturdu! Bankaya Koyan Resmen Ek Maaş Alıyor - Resim: 4

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %48,5
Net Getiri: 36.142 TL

QNB Finansbank
Faiz Oranı: %50
Net Getiri: 37.260 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %50
Net Getiri: 37.260 TL

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1 Milyon TL'nin 32 Günlük Mevduat Getirisi Zirveye Oturdu! Bankaya Koyan Resmen Ek Maaş Alıyor - Resim: 5

Getir Finans
Faiz Oranı: %50
Net Getiri: 37.260 TL

ING Türkiye
Faiz Oranı: %51
Net Getiri: 38.005 TL

TEB
Faiz Oranı: %52
Net Getiri: 38.751 TL

Türkiye Finans Katılım
Kar Oranı: %53
Net Getiri: 39.496 TL

FibaBanka
Faiz Oranı: %53
Net Getiri: 39.496 TL

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1 Milyon TL'nin 32 Günlük Mevduat Getirisi Zirveye Oturdu! Bankaya Koyan Resmen Ek Maaş Alıyor - Resim: 6

UZMANLARDAN CAZİP SEVİYE AÇIKLAMASI

Ekonomistler, yüksek enflasyonla mücadele sürecinde faizlerin önümüzdeki aylarda da cazip seviyelerde kalmaya devam edeceğini öngörüyor. Bu durum, döviz ve altına yönelimi yavaşlatırken, TL mevduatları birikim sahipleri için yeniden güçlü bir alternatif haline getiriyor.

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