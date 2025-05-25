1 Milyon TL'nin 32 Günlük Mevduat Getirisi Zirveye Oturdu! Bankaya Koyan Resmen Ek Maaş Alıyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası ve faiz artışları, yatırımcının rotasını yeniden Türk Lirası mevduata çevirdi. Mevduat faizleri, son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 milyon TL’lik birikimini bankada değerlendirmek isteyenler için getiriler dikkat çekici boyutlara ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
23 Mayıs 2025 itibarıyla birçok banka, 32 günlük vadede %50’nin üzerinde faiz sunuyor. Özellikle dijital bankacılık ve katılım bankaları arasında rekabet artarken, mevduat getirileri yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.
İşte 1 milyon TL’lik mevduatın 32 gün sonunda bankalara göre sağladığı net kazanç:
BANKALARIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİ TABLOSU
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %35
Net Getiri: 26.082 TL
Albaraka Türk
Kar Oranı: %33,31
Net Getiri: 24.823 TL
Vakıf Katılım
Kar Oranı: %34,29
Net Getiri: 25.553 TL
Ziraat Katılım
Kar Oranı: %30
Net Getiri: 22.356 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Net Getiri: 29.436 TL
ENPARA (QNB Finansbank)
Faiz Oranı: %44,5
Net Getiri: 33.162 TL
Akbank
Faiz Oranı: %48,5
Net Getiri: 36.142 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %48,5
Net Getiri: 36.142 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %50
Net Getiri: 37.260 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %50
Net Getiri: 37.260 TL
Getir Finans
Faiz Oranı: %50
Net Getiri: 37.260 TL
ING Türkiye
Faiz Oranı: %51
Net Getiri: 38.005 TL
TEB
Faiz Oranı: %52
Net Getiri: 38.751 TL
Türkiye Finans Katılım
Kar Oranı: %53
Net Getiri: 39.496 TL
FibaBanka
Faiz Oranı: %53
Net Getiri: 39.496 TL
UZMANLARDAN CAZİP SEVİYE AÇIKLAMASI
Ekonomistler, yüksek enflasyonla mücadele sürecinde faizlerin önümüzdeki aylarda da cazip seviyelerde kalmaya devam edeceğini öngörüyor. Bu durum, döviz ve altına yönelimi yavaşlatırken, TL mevduatları birikim sahipleri için yeniden güçlü bir alternatif haline getiriyor.