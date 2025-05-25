1 Milyon TL'nin 32 Günlük Mevduat Getirisi Zirveye Oturdu! Bankaya Koyan Resmen Ek Maaş Alıyor

UZMANLARDAN CAZİP SEVİYE AÇIKLAMASI

Ekonomistler, yüksek enflasyonla mücadele sürecinde faizlerin önümüzdeki aylarda da cazip seviyelerde kalmaya devam edeceğini öngörüyor. Bu durum, döviz ve altına yönelimi yavaşlatırken, TL mevduatları birikim sahipleri için yeniden güçlü bir alternatif haline getiriyor.