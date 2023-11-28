Hasadı tamamlandı şimdi tüm kuruyemişçilerde! Kaç TL'den satılacak?

Konya, Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biridir ve çiftçiler tarafından yetiştirilen çerezlik kabak çekirdeği, son yıllarda bölgede önemli bir ürün haline gelmiştir. Bu yıl da hasat dönemi başladı ve çiftçiler, zorlu süreçlerden sonra yetiştirdikleri mahsullerini tüccarlara satmaya başladılar. Konya'da çerezlik kabak çekirdeğinin piyasası da belirlendi. Piyasası olmayan kabak çekirdeğini tüccarlar, çadır üzerinden çiftçilerden satın alıyorlar. Bu yıl kilosu en az 90 liradan en yüksek 110 liradan satış yapıldı.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

1. Kalp Sağlığına Faydaları



Kabak çekirdeği, kalp sağlığı için son derece faydalıdır. İçerdiği magnezyum, potasyum ve lif sayesinde kan basıncını düzenler ve kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca, kabak çekirdeği içerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde kolesterol düzeylerini düşürür.

2. İyi Bir Protein Kaynağı



Kabak çekirdeği, protein açısından zengin bir besindir. İçerdiği yüksek protein sayesinde kas yapımına yardımcı olur ve vücudun ihtiyaç duyduğu protein miktarını karşılar.

3. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir



Kabak çekirdeği, bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir besindir. İçerdiği çinko sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir ve enfeksiyonlara karşı korunmaya yardımcı olur.

4. Cilt Sağlığına Faydaları



Kabak çekirdeği, cilt sağlığı için de son derece faydalıdır. İçerdiği E vitamini sayesinde cildi nemlendirir ve yaşlanma etkilerini azaltır. Ayrıca, ciltteki sivilce ve akne gibi problemleri de önlemeye yardımcı olur.

5. Sindirim Sistemi Sağlığına Faydaları



Kabak çekirdeği, sindirim sistemi sağlığı için de son derece faydalıdır. İçerdiği lif sayesinde sindirim sistemi düzenli çalışır ve kabızlık gibi problemleri önler.

Kaynaklar: gercekgundem.com, İHA, Youtube