Star TV Yalı Çapkını dizisinde flaş değişiklik! Seyirciler çok tepkiliydi

Seyirciler son dönemde Yalı Çapkını dizisinin hikayesini eleştiriyordu. Star TV çözümü buldu. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisine ilk senarist geri dönüyor

Star TV Yalı Çapkını dizisinde flaş değişiklik! Seyirciler çok tepkiliydi

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Star TV'nin OGM Pictures imzalı reyting rekortmeni Yalı Çapkını dizisinin sezon başında senaristi değişmişti.

Star TV Yalı Çapkını dizisinde flaş değişiklik! Seyirciler çok tepkiliydi - Resim : 1

“Yalı Çapkını” dizisinde flaş bir gelişme yaşandı ve sezon öncesi ekibe veda edip “Yan Oda” dizisini yazmaya başlayan başarılı senarist Mehmet Barış Günger ekibe geri döndü. Geçen sezon boyunca Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden yola çıkarak Yalı Çapkını’nı yazan Günger bu hafta eski ekiple bölümü tamamladı, önümüzdeki haftadan itibaren diziyi devralıyor.

Star TV Yalı Çapkını dizisinde flaş değişiklik! Seyirciler çok tepkiliydi - Resim : 2

Yine Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesini kaleme aldığı “Yan Oda” dizisinin ilk bölümlerini tamamlayan Mehmet Barış Günger’in her iki diziyi ekibiyle beraber yazacağı konuşuluyor. Melek Baykal ve Oktay Çubuk’un anlaşma yaptığı, ödüllü yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı’nın yöneteceği Yan Oda dizisinin oyuncu görüşmeleri devam ediyor.

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