Bakan Uraloğlu Duyurdu: Ankara-İstanbul 80 Arası Dakikaya İnecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saatte 350 kilometre hızla ilerleyecek süper hızlı tren projesini duyurdu. Hızlı tren ile Ankara-İstanbul arasının 80 dakikaya inmesi hedefleniyor.

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Bakan Uraloğlu Duyurdu: Ankara-İstanbul 80 Arası Dakikaya İnecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul hattında hayata geçirilmesi planlanan süper hızlı tren projesiyle ilgili çarpıcı detaylar paylaştı. Uraloğlu, saatte 350 kilometre hıza ulaşacak yeni nesil trenlerin bu iki büyük şehir arasındaki seyahat süresini sadece 80 dakikaya indireceğini açıkladı.

Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı’nda Milli Teknoloji Akademisi" programında konuşan Bakan Uraloğlu, hızlı tren taşımacılığında Türkiye’nin bir üst seviyeye geçeceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu Duyurdu: Ankara-İstanbul 80 Arası Dakikaya İnecek - Resim : 1

Projenin, 2053 yılı hedefleri doğrultusunda geliştirildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Bu süper hızlı tren projesi sayesinde vatandaşlarımız 48 saat içinde Türkiye'nin dört bir yanını dolaşabilecek. Ulaştırma vizyonumuzu teknolojiyle buluşturuyoruz" dedi.

Uraloğlu, İstanbul'da raylı sistem yatırımlarına da dikkat çekerek, bugüne kadar şehre 162 kilometre uzunluğunda raylı sistem kazandırdıklarını söyledi. "Yapımı devam eden 26 kilometrelik yeni hatla birlikte İstanbul’da raylı sistem uzunluğu 400 kilometreye yaklaşacak" diye ekledi.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Hızlı tren Abdulkadir Uraloğlu Ankara İstanbul
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