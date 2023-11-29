Kanal D kimseye sormadan yayından aldı! Seyirciler isyan ediyor

Büyük umutlarla başlamıştı. Camdaki Kız dizisinin yerine başlayan diziye final kararı çıktı.

Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Bir Derdim Var dizisi hakkında sevenlerini üzen bir karar alındı. Reytingleri kanalı memnun edemeyen Bir Derdim Var dizisi, final yolunda ilerliyor.

Dizi kanal yönetimi tarafından ekrandan alındı!

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve Birce Akalay ile Mert Fırat'ın başrollerini paylaştığı Bir Derdim Var dizisi, ergenlerin hassas dünyasını konu alıyordu. Kanal D, Bir Derdim Var dizisinin fişini çekti.

Kanal D yönetimi tarafından alınan bu karara sosyal medyada tepki yağdı.

BİR DERDİM VAR DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?



Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşan Bir Derdim Var dizisi 6. bölümüyle final kararı aldı. Bir Derdim Var dizisi, reyting beklentisini karşılayamadığı gerekçesiyle final yapacak.

Eski bölümlerin kanalın resmi internet sitesinde yer almaya devam edeceği öğrenildi.