Filistin’i Tanıyan Ülkeler Arasına Bir Ülke Daha Katıldı

Filistin’i tanıyan ülkeler arasına Belçika da eklendi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Fransa, Kanada, Avustralya, Lüksemburg, Malta ve Portekiz, Andorra ve San Marino ve İngiltere Filistin devletini tanıdı. Benzer bir karar da Belçika'dan geldi. Belçika Başbakanı Bart De Wever, ülkesinin Filistin Devleti’ni tanıdığını açıkladı. Birleşmiş Milletler çatısı altında düzenlenen uluslararası konferansta konuşan De Wever, “Bugün dünyaya güçlü bir siyasi ve diplomatik mesaj veriyoruz” dedi.

Belçika’nın yıllardır savunduğu iki devletli çözümü somutlaştırdığını belirten Başbakan, ülkesinin New York Bildirgesi’ne imzacı olarak katıldığını duyurdu. De Wever ayrıca Gazze’ye 190 ton insani yardım gönderildiğini ve insani yardım bütçesine 12,5 milyon euro eklediklerini açıkladı.

YASA DIŞI YERLEŞİME TEPKİ

Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini eleştiren De Wever, İsrailli yetkililerin “Filistin devleti asla olmayacak” sözlerine de tepki gösterdi: “Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkı tartışmasızdır.” Başbakan, Filistin’le diplomatik ilişkilerin “tüm esirlerin serbest bırakılması ve Hamas gibi örgütlerin yönetimden uzaklaştırılması” koşuluyla ilerletileceğini, büyükelçilik açılması ve uluslararası anlaşmalar imzalanmasının gündemde olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

