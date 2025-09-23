Avrupa’nın Kalbinde Dron Alarmı! Uçuşlar Durduruldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da hava trafiği, gökyüzünde görülen dronlar nedeniyle durma noktasına geldi. Ülkenin en büyük ve en yoğun havalimanı olan Kopenhag Uluslararası Havalimanı, gece kalkış ve inişlere kapatıldı. Kopenhag polisi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bölgede 2 ila 3 büyük boy dronun uçtuğunu tespit ettiklerini duyurdu. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve geniş güvenlik önlemleri alındığını bildirdi.

YOLCULAR PERİŞAN OLDU

Uçuş takip şirketi Flightradar24, yerel saatle 22.05 itibarıyla 35’ten fazla uçuşun Kopenhag’a iniş yapamadığını ve Danimarka’daki Billund ve Aarhus ile İsveç’teki Malmö ve Göteborg havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı. Ulusal basın, havalimanında çok sayıda polisin bulunduğunu aktarırken, yüzlerce yolcunun saatlerce beklemek zorunda kaldığını yazdı. Kopenhag Havalimanı, Danimarka’nın en büyük havalimanı olmasının yanı sıra, İskandinavya’daki en önemli hava ulaşım merkezlerinden biri olarak biliniyor.

