Avrupa’nın Kalbinde Dron Alarmı! Uçuşlar Durduruldu

Avrupa’nın en işlek havalimanlarından biri olan Kopenhag, dron paniğiyle felç oldu. 35’ten fazla uçuş başka kentlere yönlendirilirken, terminalde kaos yaşandı.

Avrupa’nın Kalbinde Dron Alarmı! Uçuşlar Durduruldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da hava trafiği, gökyüzünde görülen dronlar nedeniyle durma noktasına geldi. Ülkenin en büyük ve en yoğun havalimanı olan Kopenhag Uluslararası Havalimanı, gece kalkış ve inişlere kapatıldı. Kopenhag polisi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bölgede 2 ila 3 büyük boy dronun uçtuğunu tespit ettiklerini duyurdu. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve geniş güvenlik önlemleri alındığını bildirdi.

YOLCULAR PERİŞAN OLDU

Uçuş takip şirketi Flightradar24, yerel saatle 22.05 itibarıyla 35’ten fazla uçuşun Kopenhag’a iniş yapamadığını ve Danimarka’daki Billund ve Aarhus ile İsveç’teki Malmö ve Göteborg havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı. Ulusal basın, havalimanında çok sayıda polisin bulunduğunu aktarırken, yüzlerce yolcunun saatlerce beklemek zorunda kaldığını yazdı. Kopenhag Havalimanı, Danimarka’nın en büyük havalimanı olmasının yanı sıra, İskandinavya’daki en önemli hava ulaşım merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Kopenhag
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Galatasaray’da Büyük Hayal Kırıklığı! Konyaspor Maçı Öncesi Okan Buruk’a Surat Yaptı Yıldız İsim Okan Buruk’a Surat Yaptı
İtalya'nın İki Kentinde Sel İtalya'nın İki Kentinde Sel
ÇOK OKUNANLAR
Ballon d’Or 2025’in Sahibi Belli Oldu! Kenan Yıldız da Listede Ballon d’Or'un Sahibi Belli Oldu! Kenan Yıldız da Listede
Filistin’i Tanıyan Ülkeler Arasına Bir Ülke Daha Katıldı Filistin’i Tanıyan Ülkeler Arasına Bir Ülke Daha Katıldı
Avrupa’nın Kalbinde Dron Alarmı! Uçuşlar Durduruldu Avrupa’nın Kalbinde Dron Alarmı! Uçuşlar Durduruldu
Cevizlibağ KYK Yurdu'ndaki Skandalda Flaş Gelişme! Cevizlibağ KYK Yurdu'ndaki Skandalda Flaş Gelişme!
Diyarbakır’da Yangın Faciası! Küçük Çocuk Kurtarılamadı Diyarbakır’da Yangın Faciası! Küçük Çocuk Kurtarılamadı