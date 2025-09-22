Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü

BM Genel Kurulu dolayısıyla ABD'de bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Son Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’de bulunan Şara, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, terörle mücadele çabalarının, kayıp ABD’lilerin bulunması için yapılan çalışmaların ve bölgesel güvenlik sağlanması konusunda İsrail-Suriye ilişkilerinin öneminin ele alındığını bildirildi.

BM Genel Kurulu’nda Tarihi Dönüm Noktası: Gündem Filistin…BM Genel Kurulu’nda Tarihi Dönüm Noktası: Gündem Filistin…Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
BM Ahmed Şara
Son Güncelleme:
İsrailli Esirin Acı Feryadı: 'Netanyahu'nun Bizi Öldürmesine İzin Vermeyin' İsrailli Esirin Acı Feryadı: 'Netanyahu'nun Bizi Öldürmesine İzin Vermeyin'
Macron BM Oturumunda Duyurdu! Fransa Filistin'i Resmen Tanıdı Fransa Filistin'i Resmen Tanıdı
Seçim Sonrası Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti: Bakın Fenerbahçe’nin Eski Kaptanı Hangi Başkan Adayıyla Görüşmüş? Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti
Taze Başkan Sadettin Saran’a Soğuk Duş! TFF Olağanüstü Toplanıyor: Dünyası Başına Yıkıldı TFF Olağanüstü Toplanıyor
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
AKP'den Yeni 'Bayrampaşa' Hamlesi: Hukuki Süreç Başlatıldı AKP'den Yeni 'Bayrampaşa' Hamlesi
Sosyal Medyayı Sallamıştı! Galatasaray, İlkin Aydın İçin Kararını Verdi: 'Sözleşmesi Ocakta Bitiyor' Galatasaray'dan 'İlkin Aydın' Kararı