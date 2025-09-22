Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü
BM Genel Kurulu dolayısıyla ABD'de bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’de bulunan Şara, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, terörle mücadele çabalarının, kayıp ABD’lilerin bulunması için yapılan çalışmaların ve bölgesel güvenlik sağlanması konusunda İsrail-Suriye ilişkilerinin öneminin ele alındığını bildirildi.
