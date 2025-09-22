BM Genel Kurulu’nda Tarihi Dönüm Noktası: Gündem Filistin…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler’in (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında bu hafta New York’ta gözler Filistin konusuna çevrildi. Dünya liderlerini bir araya getiren zirvede, Filistin’in devlet olarak tanınması yönünde art arda gelen açıklamalar tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantılara katılmak üzere ABD’ye gitti. Hareketinden önce yaptığı açıklamada Erdoğan, “Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği, birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıyacak olmasıdır. Biz, bu tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DÖRT ÜLKEDEN PEŞ PEŞE TANIMA KARARI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan yalnızca bir gün önce, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz, Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını açıkladı.

BUGÜN ALTI YENİ TANIMA BEKLENİYOR

22 Eylül Pazartesi günü, Fransa ve Suudi Arabistan’ın öncülüğünde düzenlenecek "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması" konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansın ardından, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Andorra ve San Marino’nun da Filistin’i tanıdığına dair açıklamalar yapması bekleniyor. Bu adımlarla birlikte BM’ye üye 193 ülkeden 157’si Filistin’i devlet olarak tanımış olacak.

Recep Tayyip Erdoğan

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENEL KURUL'DA KONUŞACAK

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun resmi oturumu ise 23 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın burada yapacağı konuşmada Filistin meselesine özel bir vurgu yapması bekleniyor.

İSRAİL'DEN TEHDİT DOLU TEPKİ

Uluslararası toplumdan gelen tanıma kararlarına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan sert tepki geldi. Netanyahu, özellikle İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın kararlarını hedef alarak, bu ülkelere "Batı Şeria'yı ilhak" tehdidinde bulundu.

Netanyahu, “Filistin devletinin kurulmasını engelledik, yine engelleyeceğiz,” diyerek yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkardıklarını ve bu yönde ilerlemeye devam edeceklerini belirtti. ABD ziyaretinin ardından bu kararlara yanıt vereceğini belirten Netanyahu, "Bekleyin ve görün" ifadeleriyle uluslararası topluma gözdağı verdi.

Kaynak: Haber Merkezi