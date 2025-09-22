BM Genel Kurulu’nda Tarihi Dönüm Noktası: Gündem Filistin…

Yaklaşık iki yıldır İsrail saldırıları altında ağır bir insanlık dramı yaşayan Gazze, uluslararası toplumun gündeminde. Bu hafta New York'ta, BM Genel Kurulu çatısı altında Filistin konulu kritik görüşmeler yapılacak. Zirve öncesindeki 24 saatte dört ülke Filistin Devleti’ni tanıdığını duyurdu, bugün ise yeni tanıma açıklamalarının gelmesi bekleniyor.

BM Genel Kurulu’nda Tarihi Dönüm Noktası: Gündem Filistin…
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler’in (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında bu hafta New York’ta gözler Filistin konusuna çevrildi. Dünya liderlerini bir araya getiren zirvede, Filistin’in devlet olarak tanınması yönünde art arda gelen açıklamalar tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantılara katılmak üzere ABD’ye gitti. Hareketinden önce yaptığı açıklamada Erdoğan, “Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği, birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıyacak olmasıdır. Biz, bu tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulu’nda Tarihi Dönüm Noktası: Gündem Filistin… - Resim : 1

DÖRT ÜLKEDEN PEŞ PEŞE TANIMA KARARI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan yalnızca bir gün önce, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz, Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını açıkladı.

BUGÜN ALTI YENİ TANIMA BEKLENİYOR

22 Eylül Pazartesi günü, Fransa ve Suudi Arabistan’ın öncülüğünde düzenlenecek "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması" konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansın ardından, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Andorra ve San Marino’nun da Filistin’i tanıdığına dair açıklamalar yapması bekleniyor. Bu adımlarla birlikte BM’ye üye 193 ülkeden 157’si Filistin’i devlet olarak tanımış olacak.

BM Genel Kurulu’nda Tarihi Dönüm Noktası: Gündem Filistin… - Resim : 2
Recep Tayyip Erdoğan

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENEL KURUL'DA KONUŞACAK

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun resmi oturumu ise 23 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın burada yapacağı konuşmada Filistin meselesine özel bir vurgu yapması bekleniyor.

İSRAİL'DEN TEHDİT DOLU TEPKİ

Uluslararası toplumdan gelen tanıma kararlarına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan sert tepki geldi. Netanyahu, özellikle İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın kararlarını hedef alarak, bu ülkelere "Batı Şeria'yı ilhak" tehdidinde bulundu.

Netanyahu, “Filistin devletinin kurulmasını engelledik, yine engelleyeceğiz,” diyerek yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkardıklarını ve bu yönde ilerlemeye devam edeceklerini belirtti. ABD ziyaretinin ardından bu kararlara yanıt vereceğini belirten Netanyahu, "Bekleyin ve görün" ifadeleriyle uluslararası topluma gözdağı verdi.

İngiltere’de Bir İlk… Filistin Elçiliği Resmen Açıldıİngiltere’de Bir İlk… Filistin Elçiliği Resmen AçıldıDünya
Netanyahu, Ülkelerin Filistin’i Tanıma Kararı Sonrası Öfke Kustu! ABD’yi İşaret Ederek, Tehdit EttiNetanyahu, Ülkelerin Filistin’i Tanıma Kararı Sonrası Öfke Kustu! ABD’yi İşaret Ederek, Tehdit EttiDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Birleşmiş Milletler Filistin
Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
Cevizlibağ KYK Yurdundaki Skandalda 4 Tutuklama Talebi Cevizlibağ KYK Yurdundaki Skandalda 4 Tutuklama Talebi
Bir Deprem Daha! İstanbul, Bursa ve Balıkesir Hissetti Bir Deprem Daha! İstanbul, Bursa ve Balıkesir Hissetti
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım' Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan'
CHP'den Özlem Çerçioğlu'na Suç Duyurusu: Usulsüzlüğü Açıkladılar CHP'den Özlem Çerçioğlu'na Suç Duyurusu: Usulsüzlüğü Açıkladılar