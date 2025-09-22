Macron BM Oturumunda Duyurdu! Fransa Filistin'i Resmen Tanıdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Filistin'i resmen tanıdığını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıkladı. Macron, konuşmasında "Gazze'de savaşı durdurmanın zamanı geldi" dedi.

BM’de düzenlenen Filistin oturumunda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Filistin’i resmen tanıdığını açıkladı.

Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuşan Macron, "Gazze’de savaşı durdurmanın zamanı geldi." dedi.

Bu konuda “Kesin olan bir şey var ki artık bekleyemeyiz.” diyen Macron, Orta Doğu’da adil ve kalıcı bir barış inşa edilememesinin uluslararası toplumun “ortak sorumluluğunda” olduğunu vurguladı.

Öte yandan Hamas’ın elindeki esirlerin “derhal ve koşulsuz” serbest bırakılması çağrısını yineleyen Macron, “Artık hiçbir şey Gazze’deki savaşın devam etmesini haklı çıkaramaz. Aksine her şey savaşın şimdi hatta daha erken sona erdirilmesini gerektiriyor.” şeklinde konuştu.

“Fransa’nın Orta Doğu’ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa’nın bugün Filistin Devleti’ni tanıdığını ilan ediyorum.” ifadesini kullanan Macron, bu tanımanın “Filistin halkının meşru haklarının tanınmasının İsrail’in haklarından bir şey eksiltmeyeceği” ve İsrail’in güvenliğine de hizmet edeceği değerlendirmesinde bulundu.

Böylece Filistin'i tanıyan devletlerin sayısı 152'ye yükselmiş oldu.

