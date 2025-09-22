İsrailli Esirin Acı Feryadı: 'Netanyahu'nun Bizi Öldürmesine İzin Vermeyin'

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrailli esir Alon Oham'ın videosunu yayınladı. Oham yayınlanan videoda, ABD'ye çağrı yaparak "Netanyahu'nun bizi öldürmesine izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
İsrailli Esirin Acı Feryadı: 'Netanyahu'nun Bizi Öldürmesine İzin Vermeyin'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Gazze Şeridi’ne kanlı saldırıları sürerken, Hamas’ın elinde tutulan İsrailli esir Alon Oham’ın videosu yayımlandı. Oham, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin kendilerinden kurtulmaya çalıştığını kaydederek, İsrail halkına kurtarılmaları talebiyle eylemlere devam etmeleri yönünde çağrı yaptı.

İsrailli Esirin Acı Feryadı: 'Netanyahu'nun Bizi Öldürmesine İzin Vermeyin' - Resim : 1
Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamını işgal kararı almasıyla, İsrailli esirlerin hayatı da tehlikeye girdi

ABD'YE SESLENDİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayımlanan videoda, Oham’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a mesajı paylaşıldı.

Oham, Witkoff’a yönelik, “Lütfen Netanyahu'nun bizi öldürmesine izin vermeyin. Ona yardım etmeyin” dedi.

Oham, esirlerin son günlerinin yaklaşmış olabileceğini belirterek, "Ailem, sevdiklerim, teşekkür ederim. Benim için acı çektiğinizi biliyorum. Maalesef esirlere destek olmak suç haline geldi.” dedi.

Netanyahu, Filistin'i Tanıyan Batı'ya Parmak Salladı! 'Bekleyin ve Görün'Netanyahu, Filistin'i Tanıyan Batı'ya Parmak Salladı! 'Bekleyin ve Görün'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Binyamin Netanyahu İsrail
Son Güncelleme:
Galatasaray’da Büyük Hayal Kırıklığı! Konyaspor Maçı Öncesi Okan Buruk’a Surat Yaptı Yıldız İsim Okan Buruk’a Surat Yaptı
Fransa'da 52 Belediye Binasına Filistin Bayrağı Fransa'da 52 Belediye Binasına Filistin Bayrağı
Macron BM Oturumunda Duyurdu! Fransa Filistin'i Resmen Tanıdı Fransa Filistin'i Resmen Tanıdı
Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
AKP'den Yeni 'Bayrampaşa' Hamlesi: Hukuki Süreç Başlatıldı AKP'den Yeni 'Bayrampaşa' Hamlesi
Sosyal Medyayı Sallamıştı! Galatasaray, İlkin Aydın İçin Kararını Verdi: 'Sözleşmesi Ocakta Bitiyor' Galatasaray'dan 'İlkin Aydın' Kararı