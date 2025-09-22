İsrailli Esirin Acı Feryadı: 'Netanyahu'nun Bizi Öldürmesine İzin Vermeyin'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Gazze Şeridi’ne kanlı saldırıları sürerken, Hamas’ın elinde tutulan İsrailli esir Alon Oham’ın videosu yayımlandı. Oham, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin kendilerinden kurtulmaya çalıştığını kaydederek, İsrail halkına kurtarılmaları talebiyle eylemlere devam etmeleri yönünde çağrı yaptı.

Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamını işgal kararı almasıyla, İsrailli esirlerin hayatı da tehlikeye girdi

ABD'YE SESLENDİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayımlanan videoda, Oham’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a mesajı paylaşıldı.

Oham, Witkoff’a yönelik, “Lütfen Netanyahu'nun bizi öldürmesine izin vermeyin. Ona yardım etmeyin” dedi.

Oham, esirlerin son günlerinin yaklaşmış olabileceğini belirterek, "Ailem, sevdiklerim, teşekkür ederim. Benim için acı çektiğinizi biliyorum. Maalesef esirlere destek olmak suç haline geldi.” dedi.

Kaynak: AA