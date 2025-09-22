Fransa'da 52 Belediye Binasına Filistin Bayrağı

Fransa'da 52 belediye binasına Filistin Bayrağı asıldı. Söz konusu uygulamaya, İçişleri Bakanlığı'Nın yasağı vardı.

Son Güncelleme:
Fransa'da 52 Belediye Binasına Filistin Bayrağı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Gazze’ye kanlı sadırılarını sürdürürken, Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıması bekleniyor. Bu gelişme ışığında ülke genelinde 52 belediye binasına İçişleri Bakanlığı’nın yasağına rağmen Filistin bayrağı asıldı.

İngiltere, Avustralya, Kanada ve Portekiz’in ardından Filistin devletini resmen tanıması beklenen Fransa’da aralarında Lyon, Nantes ve Saint-Denis’in de bulunduğu 52 belediye binasına İçişleri Bakanlığı’nın yasağına rağmen Filistin bayrağı asıldı.

'FRANSA ARTIK FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIYOR'

Lyon Belediye Başkanı Grégory Doucet, yerel saatle 14.00’te Filistin bayrağını belediye binasına çektiklerini duyurdu. Doucet, "Bugün, Lyon Belediyesi'nin ön cephesine Filistin bayrağını çektirme kararı aldım. Bu, Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de duyurduğu tarihi karara eşlik eden bir semboldür: Fransa artık Filistin Devleti’ni tanıyor" dedi.

Doucet, bu kararın İsrail’e bir düşmanlık anlamı taşımadığını vurgulayarak, "Filistin Devleti'nin tanınması, İsrail’e bir hakaret değildir. İsrail halkının güvenliği pazarlık konusu olamaz. Hem İsrail hem de Filistin halkı korku ve nefretin olmadığı, güvenli ve onurlu bir yaşam hakkına sahiptir" ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulu’nda Tarihi Dönüm Noktası: Gündem Filistin…BM Genel Kurulu’nda Tarihi Dönüm Noktası: Gündem Filistin…Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Fransa belediye
Son Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Kritik SDG Açıklaması! Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Kritik SDG Açıklaması!
Galatasaray’da Büyük Hayal Kırıklığı! Konyaspor Maçı Öncesi Okan Buruk’a Surat Yaptı Yıldız İsim Okan Buruk’a Surat Yaptı
Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
Brüksel'de Olağanüstü Zirve! Acil Olarak Toplanıyor Brüksel'de Olağanüstü Zirve! Acil Olarak Toplanıyor
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Sosyal Medyayı Sallamıştı! Galatasaray, İlkin Aydın İçin Kararını Verdi: 'Sözleşmesi Ocakta Bitiyor' Galatasaray'dan 'İlkin Aydın' Kararı