Fransa'da 52 Belediye Binasına Filistin Bayrağı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Gazze’ye kanlı sadırılarını sürdürürken, Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıması bekleniyor. Bu gelişme ışığında ülke genelinde 52 belediye binasına İçişleri Bakanlığı’nın yasağına rağmen Filistin bayrağı asıldı.

İngiltere, Avustralya, Kanada ve Portekiz’in ardından Filistin devletini resmen tanıması beklenen Fransa’da aralarında Lyon, Nantes ve Saint-Denis’in de bulunduğu 52 belediye binasına İçişleri Bakanlığı’nın yasağına rağmen Filistin bayrağı asıldı.

'FRANSA ARTIK FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIYOR'

Lyon Belediye Başkanı Grégory Doucet, yerel saatle 14.00’te Filistin bayrağını belediye binasına çektiklerini duyurdu. Doucet, "Bugün, Lyon Belediyesi'nin ön cephesine Filistin bayrağını çektirme kararı aldım. Bu, Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de duyurduğu tarihi karara eşlik eden bir semboldür: Fransa artık Filistin Devleti’ni tanıyor" dedi.

Doucet, bu kararın İsrail’e bir düşmanlık anlamı taşımadığını vurgulayarak, "Filistin Devleti'nin tanınması, İsrail’e bir hakaret değildir. İsrail halkının güvenliği pazarlık konusu olamaz. Hem İsrail hem de Filistin halkı korku ve nefretin olmadığı, güvenli ve onurlu bir yaşam hakkına sahiptir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA