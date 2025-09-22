Brüksel'de Olağanüstü Zirve! Acil Olarak Toplanıyor

NATO Konseyi, Rusya’ya ait savaş uçaklarının Estonya hava sahasını ihlal etmesi üzerine yarın Brüksel’de olağanüstü toplanacak.

Brüksel'de Olağanüstü Zirve! Acil Olarak Toplanıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, büyükelçiler düzeyindeki bu acil toplantı sabah saatlerinde NATO Karargâhı'nda gerçekleştirilecek.

Toplantının ana gündem maddesi, 19 Eylül’de Rus savaş uçaklarının Estonya sınırlarını ihlal ettiği olay olacak. NATO Sözcüsü Allison Hart, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, söz konusu ihlalin 19 Eylül Cuma günü sabah erken saatlerde yaşandığını ve NATO güçlerinin derhal müdahalede bulunduğunu belirtmişti. Sözcü Hart, yaşananların, "Rusya’nın sorumsuz eylemlerinin" ve NATO’nun caydırıcılık kapasitesinin bir başka örneği olduğunu vurguladı.

Ayrıca, 9 Eylül’de Polonya hava sahasında da Rusya’ya ait insansız hava araçlarının tespit edildiği ve bu duruma NATO'nun ortak yanıt verdiği bildirilmişti. Benzer şekilde, kısa süre sonra Romanya da kendi hava sahasında Rus İHA'larının görüldüğünü açıklamıştı.

BM Genel Kurulu’nda Tarihi Dönüm Noktası: Gündem Filistin…BM Genel Kurulu’nda Tarihi Dönüm Noktası: Gündem Filistin…Güncel
BM Genel Kurulu Öncesi Peş Peşe Adım: Kanada, İngiltere ve Avustralya, Filistin'i Resmen TanıdıBM Genel Kurulu Öncesi Peş Peşe Adım: Kanada, İngiltere ve Avustralya, Filistin'i Resmen TanıdıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
NATO Suriye
Kahire Müzesi’nde Skandal Hırsızlık! Ülke Çalkalanıyor Kahire Müzesi’nde Skandal Hırsızlık! Ülke Çalkalanıyor
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Kritik SDG Açıklaması! Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Kritik SDG Açıklaması!
Taze Başkan Sadettin Saran’a Soğuk Duş! TFF Olağanüstü Toplanıyor: Dünyası Başına Yıkıldı TFF Olağanüstü Toplanıyor
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Sosyal Medyayı Sallamıştı! Galatasaray, İlkin Aydın İçin Kararını Verdi: 'Sözleşmesi Ocakta Bitiyor' Galatasaray'dan 'İlkin Aydın' Kararı