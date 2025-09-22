Brüksel'de Olağanüstü Zirve! Acil Olarak Toplanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, büyükelçiler düzeyindeki bu acil toplantı sabah saatlerinde NATO Karargâhı'nda gerçekleştirilecek.

Toplantının ana gündem maddesi, 19 Eylül’de Rus savaş uçaklarının Estonya sınırlarını ihlal ettiği olay olacak. NATO Sözcüsü Allison Hart, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, söz konusu ihlalin 19 Eylül Cuma günü sabah erken saatlerde yaşandığını ve NATO güçlerinin derhal müdahalede bulunduğunu belirtmişti. Sözcü Hart, yaşananların, "Rusya’nın sorumsuz eylemlerinin" ve NATO’nun caydırıcılık kapasitesinin bir başka örneği olduğunu vurguladı.

Ayrıca, 9 Eylül’de Polonya hava sahasında da Rusya’ya ait insansız hava araçlarının tespit edildiği ve bu duruma NATO'nun ortak yanıt verdiği bildirilmişti. Benzer şekilde, kısa süre sonra Romanya da kendi hava sahasında Rus İHA'larının görüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA