BM Genel Kurulu Öncesi Peş Peşe Adım: Kanada, İngiltere ve Avustralya, Filistin'i Resmen Tanıdı

Kanada, aldığı kararla Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıyan G7 üyesi ülkeler arasında ilk sıraya yerleşti. Bu gelişmenin ardından, Avustralya da benzer bir açıklama yaparak Filistin’i tanıdığını ilan etti.

İNGİLTERE DE FİLİSTİN’İ TANIDI

Kanada ve Avustralya'nın açıklamalarını takiben, İngiltere de Filistin Devleti’ni tanıma kararını duyurdu.

BAŞBAKAN CARNEY’DEN AÇIKLAMA

Kanada Başbakanı Mark Carney, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kanada, Filistin Devleti'ni tanıyor ve hem Filistin Devleti hem de İsrail Devleti için barışçıl bir geleceğin inşasında ortaklık öneriyor."

İLK HAMLE PORTEKİZ’DEN GELDİ

Bu diplomatik gelişmeler öncesinde ilk somut adım Portekiz’den gelmişti. Portekiz Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamayla, “Portekiz’in Filistin Devleti’ni tanıyacağını ve resmi tanımanın 21 Eylül Pazar günü (bugün) duyurulacağı” bilgisini vermişti.

FRANSA'DAN TANIMA ÖNCESİ BM ZİRVESİ

Fransa ise 23 Eylül Salı günü başlayacak olan 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde, Suudi Arabistan ile birlikte New York’ta düzenlenecek özel bir konferansta Filistin’i tanıma kararını açıklamaya hazırlanıyor. Konferansa Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un konuşmasına video bağlantısı ile katılacak.

Macron’un, ABD saatiyle yarın 15.00’te (TSİ 22.00) yapacağı konuşmada, Fransa’nın Filistin Devleti’ni resmen tanıdığına dair duyuru yapması bekleniyor.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM” İÇİN ULUSLARARASI KONFERANS

Macron ve Selman öncülüğünde başlatılan “Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı”, 28-30 Temmuz tarihleri arasında ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Bu toplantıda kabul edilen New York Bildirisi, Filistin Devleti'nin kurulmasını ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı bir barışın sağlanmasını hedefleyen somut adımların atılmasını öngörüyordu.

Yarın düzenlenecek konferansta da bu bildirinin esasları doğrultusunda hem Filistin’in resmen tanınması hem de İsrail üzerindeki uluslararası baskının artırılması gündemde olacak.

Kaynak: Haber Merkezi