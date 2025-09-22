Kahire Müzesi’nde Skandal Hırsızlık! Ülke Çalkalanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı, Kahire Mısır Müzesi’nde Firavun Amenemope’ye ait 3 bin yıllık bir bileziğin çalındığını ve eritildiğini duyurdu. Olay, ülkede hem büyük üzüntü hem de öfke yarattı. Bakan Sherif Fathy, cumartesi günü yaptığı açıklamada, bileziğin 9 Eylül’de, müze görevlilerinin İtalya’daki bir sergiye hazırlık yaptığı sırada kaybolduğunu söyledi. Bileziğin müzedeki restorasyon laboratuvarından çalındığını belirten Fathy, laboratuvarda güvenlik kamerası olmamasını büyük bir ihmal olarak nitelendirdi.

ERİTİLEREK TAKIYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait olan, lapis lazuli boncuklarla süslenmiş altın bilezik, birkaç el değiştirdi. Önce bir gümüşçüye verildi, ardından bir altın atölyesi sahibine yaklaşık 3 bin 800 dolara satıldı. Son olarak başka bir atölyede 4 bin dolar karşılığında el değiştirdi ve burada eritilerek başka altın takılara dönüştürüldü. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında, bileziği tanıdığı bir dükkân sahibine teslim ettiğini itiraf eden bir restorasyon uzmanı da bulunuyor. Savcılık, uzman ve ortağının gözaltı süresini 15 gün daha uzattı. Diğer iki şüpheli ise kişi başı 10 bin Mısır poundu kefaletle serbest bırakıldı. Bakanlık, şüphelilerin suçlarını itiraf ettiğini ve paraya el konulduğunu açıkladı. Ayrıca bileziğin tartılıp ödeme yapıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

Çalınıp eritilen tarihi bilezik.

DAHA GÜÇLÜ GÜVENLİK ÇAĞRISI

Hırsızlık, Mısır’da antik eserlerin güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Arkeolog Monica Hanna, “Daha sıkı denetimler sağlanana kadar yurtdışı sergilerinin askıya alınması” çağrısı yaptı. İnsan hakları avukatı Malek Adly ise olayı “alarm zili” olarak nitelendirerek, sergi salonları ve depolarda daha güçlü güvenlik önlemleri gerektiğini vurguladı. Amenemope, Mısır’ın 21. Hanedanı’nda Tanis kentinden ülkeyi yönetmişti. Kahire Mısır Müzesi’ndeki Tanis koleksiyonu, altın maskeler, gümüş lahitler ve mücevherlerden oluşan 2.500 civarında eseri barındırıyor. Koleksiyon, 2021’de Louvre iş birliğiyle restore edilmişti. Olay, 2010’da Kahire’de bir başka müzeden çalınan ve hâlâ kayıp olan Van Gogh’un Poppy Flowers tablosunu da hatırlattı.