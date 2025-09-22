İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! Enkaz Altındaki 60 Kişiye Ulaşılamıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne olan saldırıları yaklaşık iki yıldır aralıksız devam ederken, son olarak da kuzeydeki Gazze kentinin es-Samir bölgesinde tahliye uyarısı yapılmadan sivillerin yaşadığı bir ev bombalandı.

İsrail'in ablukası nedeniyle arama kurtarma ekipmanlarının olmadığı bölgede, hava saldırısına maruz kalan evin enkazında kalan ölü ve yaralı 60 kişiye ulaşılamadığı belirtildi. İsrail ordusunun hava saldırısıyla vurulan evin yerle bir olduğunu gösteren görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde konuşan Filistinli bir kadın, daha önceki İsrail saldırılarında yaralanan kardeşi ve ailesinin enkaz altında can verdiğini söyledi Söz konusu kadının yanında görülen bir kişiyi de gözyaşları içinde enkaz altında ölen çocuğuna "Nur! Babacığım neredesin sen?" sözleriyle seslendiği duyuldu.

GAZZE'DEKİ KATLİAMLAR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 344 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 795 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 785 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 754 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 523’e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 496 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA