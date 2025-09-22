Gizli Mektup Sızdı, Skandal Patlak Verdi! Dua Lipa Menajerini Kovdu, Sebebi Filistin

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Glastonbury Festivali'nde Filistin yanlısı rap grubu Kneecap'in sahne almaması için düzenlenen ve gizli tutulan mektuba imza atan menajeri David Levy'i kovdu.

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, uzun yıllardır menajerliğini yapan David Levy'i işten kovdu. Kovulma nedeni, Levy'nin Glastonbury Festivali'nde Filistin yanlısı İrlanda rap grubu Kneecap'in sahne almasına karşı gizli bir mektuba imza atması oldu. Mektup, festivalin kurucusu Michael Eavis'e gönderilmiş ve müzik endüstrisindeki diğer Yahudi figürler tarafından da imzalanmıştı. Ancak mektup sızınca skandal patlak verdi.

Dua Lipa, Filistin'i destekleyen bir duruş sergileyen sanatçı olarak biliniyor. Levy'nin mektuba desteği, Lipa tarafından Gazze Savaşı'nı ve İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini onaylamak olarak yorumlandı. Bu görüş ayrılığı, profesyonel ilişkiyi bitirdi. Lipa, aynı yetenek ajansında kalmakla birlikte artık farklı bir menajerle çalışmaya başladı.

'DUA LİPA FİLİSTİN YANLISI'

Kaynaklar, Daily Mail'e konuşarak, "Dua, David Levy'nin artık kendisiyle çalışmadığını net bir şekilde belirtti. O Filistin yanlısı ve görüşleri David'inkilerle uyuşmuyor" dedi. Bir başka kaynak ise, "Dua, Levy'nin Gazze Savaşı'nı ve İsrail'in Filistinlilere yönelik korkunç muamelesini desteklediğine inanıyor. Bu, Michael Eavis'e gönderdiği mektupla daha da netleşti" diye ekledi. Öte yandan itirazlara rağmen Kneecap, Glastonbury Festivali'nde sahne aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Dua Lipa Filistin İsrail
