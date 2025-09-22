250 Türk Yazar Gazze İçin Sesini Yükseltti! İktidara Ortak Çağrı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliamları ve açlık ablukası devam ederken, 250 yazar ve edebiyatçı, yaşananlara karşı iktidarı acil ve etkin tavır almaya davet ettiklerini açıkladı. Meslektaşlarını ve kültür sanat camiasını da bu çağrıya ortak eden sanatçılar, "Artık yeter! Bu yıkım durmalı!" başlığıyla ortak bir açıklama yayımladı.

'BU YIKIM DURMALI'

Yapılan açıklamada, "Gazze’yi ne uluslararası anlaşmalar, ne bu anlaşmaları imzalamış devletler, ne demeçler kurtarabildi. Yıkımı, İsrail’in işgalci, soykırımcı saldırganlığı, küresel güç ve çıkar peşinde olanlar yarattı ve destekledi. Savaş tüccarları kârlarını artırdı, ticaretten para kazananlar sustu. Katliam iki yıldır aralıksız sürüyor. Gazze’den geriye kalan bir şehir mi bilmiyoruz, ama her taş, her fısıltı, her duman biziz, insanlık adına ne varsa o. Artık yeter! Bu yıkım durmalı, dünyanın her yerinde, herkes, hayata ve barışa sahip çıkmalı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, olayla ilgili samimiyetsizlik sezdiklerini söyleyen yazarlar, "Edebiyatçılar ve yazarlar olarak iktidarı, timsah gözyaşları dökmekten vazgeçerek acil ve etkin tutum almaya, bütün kültür sanat camiasını, mesleki kuruluşları, meslektaşlarımızı ellerindeki tüm araçlar ve yollarla katliamı durdurmak için seferber olmaya çağırıyoruz" dedi.

Açıklamayı imzalayan yazarlar şöyle:

Abdullah Aren Çelik, Abdullah Ataşçı, Abdullah Yılmaz, Abidin Parıltı, Ahmet Erkam Saraç, Ahmet Karadağ, Ahmet Ümit, Algan Sezgintüredi, Aliye Özlü, Altay Öktem, Arlin Çiçekci, Arzu Erkan, Arzu Eylem, Asuman Çakır, Atilla Can, Aybike Ertürk, Ayça Erkol, Ayça Şebnem, Aydan Ay, Aydan Yalçın, Ayfer Karakaş, Ayfer Tunç, Ayhan Koç, Aylin İşcan Yener, Aylin Sökmen, Ayşe Başak Kaban, Ayşe Başçı, Ayşe Övür, Ayşe Şafak Kanca, Ayşegül Devecioğlu, Ayşegül Kocabıçak, Ayşen Işık, Ayşen Şahin, Azimet Avcu, Aziz Gökdemir, Barış İnce, Başak Canda, Başak Sayan, Başar Yılmaz, Belgin Bıyıkoğlu, Belma Fırat, Beşir Sevim, Betül Dünder, Beyda Yıldız, Bircan Çelik, Buket Arbatlı, Buket Uzuner, Burcu Türker, Burhan Sönmez, Bülent Ayyıldız, Bülent Ertekin, Bülent Tekin, Cabir Özyıldız, Can Öktemer, Cemil Er, Ceren Gündoğan, Cihan Ezer, Cihan Oğuz, Coşkun Özbucak, Çağnam Erkmen, Çilem Dilber, Çiler İlhan, Defne Suman, Demet Altınyeleklioğlu, Deniz Durukan, Deniz Eldam, Didem Kazan Sol, Dilek Emir, Dilek İşcen Akışık, Dilek Yılmaz, Dilruba Nuray Erenler, Dursaliye Şahan, Duygu Kankaytsın, E. Nur Akpınar, Ebru Akkan, Eda Akel, Eda Üden, Elif Karık, Emel İrtem, Emel Kaya, Emrullah Alp, Engin Ayça, Ercan Taştekin, Erdoğan Aydın, Eren Aysan, Erendiz Atasü, Erkan Atlıhan, Ertan Meyan, Esen Kunt, Esra Yazdıç Demir, Eşref Yılmaz, Ethem Baran, Eylem Ata, Ezgi Özsan, Ezgi Tanergeç, Fatih Gezer, Fatma Burçak, Fatma Özer, Ferah Doğan, Fevziye Şimdi, Figen Öcal, Figen Şakacı, Gaye Boralıoğlu, Gaye Keskin, Gonca Gülbey, Gonca Özmen, Gökçe Bilgin, Gözde Demirel, Gülayşe Koçak, Gülce Başer, Gülsen Tuncer, Güzin Ayan, Haden Öz,Hakan Akdoğan, Hakan İşcen, Halide Yıldırım, Halil Özçelik, Halil Yörükoğlu, Hande Baba, Hande Çiğdemoğlu, Hasan Aydın, Hatice Dökmen, Haydar Ergülen, Hayrettin Geçkin, Hıdır Işık, Hülya Soyşekerci, İbrahim Aycan, İlay Bilgii, İlkay Noylan, İlyas Tunç, İnci Ponat, Iraz Şensöz, İsmail Güzelsoy, Işık Demirtaş, Işıl Işık, Işıl Madak Kaya, Işın Tuzcular, Kadir Akın, Kamil Akdoğan, Kamil Erdem, Kamil Tekin Sürek, Kerem Işık, Keriman Güldiken, Korhan Atay, Lal Hitay, Lal Laleş, Latife Tekin, Leyla Ruhan Okyay, Loli Uyan, Mahsum Oral, Mehmet Ali Alkaya, Mehmet Ali Güner, Mehmet Altun, Mehmet Anıl, Mehmet Bilal Dede. Mehmet Fırat Pürselim, Mehmet Kılıç, Mehmet Özceylan, Mehmet Şen, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Melih Özeren, Melike İlgün, Melike Şenyüksel, Melikşah Altuntaş, Meral Çiçeklidal, Merve Yakut, Mevlüt Asar, Mevsim Yenice, Mine Soysal, Murat Gülsoy, Murat Özyaşar, Mustafa Durna, Mustafa Güçlü, Mustafa Köz, Müjdat Güven, Münire Çalışkan Tuğ, Müren Beykan, Nacişko, Nalan Çelik, Namık Kuyumcu, Nermin Yıldırım, Neslihan Önderoğlu, Nilay Özer, Nur Alan, Nurhan Suerdem, Nusret Gürgöz, Orhan Murat Bahtiyar, Orhan Pamuk, Oya Baydar, Ozan R. Kartal, Ömer Faruk, Özcan Öztürk, Özen Yula, Özgün Enver Bulut, Özlem Akıncı, Polat Özlüoğlu, Rabia Çelik Çadırcı, Rasel Meseri, Rıdvan Hatun, Rona Aslan, Sacide Alkar Doster, Saniye Kısakürek, Sedat Demir, Sedef Özge, Selcan Peksan, Semih Çelenk, Semih Gümüş, Semrin Şahin, Sena Türkmen, Senem Gezeroğlu, Sepin Sinanlıoğlu, Serhat Sungur, Serpil Gündüz, Sevim Erdoğan, Sevtap Ayyıldız, Sezer Ateş Ayvaz, Sidem Samsun, Sitem Şanlı, Sonat Yurtçu, Süleyman Yağız, Şafak Pala, Şebnem İşigüzel, Şebnem Oakman, Şeyda Üzer, Şirvan Erciyes, Şöhret Baltaş, Şule Süzük, Taçlı Yazıcıoğlu, Tozan Alkan, Tuğba Akgöz, Tunay Bayrak, Ulvi Güleç, Ümit Aykut Aktaş, Veli Bayrak, Vildan Çetin, Vildan Külahlı Tanış,Yahya Kocaoğlu, Yasemin Çargıt, Yasemin Özek, Yasemin Yazıcı, Yasemin Yılmaz, Yüksek, Yaşar Seyman, Yavuz Ekinci, Yekta Kopan, Yelda Karataş, Yelina Tayfur, Zerrin Saral, Zeynep Göğüş, Zeynep Kahraman Füzün, Zeynep Uysal.

