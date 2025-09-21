İsrail'den Gazze'ye Yoğun Bombardıman! Çok Sayıda Ölü Var

İsrail, yaklaşık iki yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Sabah saatlerinden bu yana devam eden saldırılarda 31 Filistinli daha katledildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in yaklaşık 2 yıldır abluka altında tutarak bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını özellikle kuzey bölgelerinde sürdürdüğü belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun sabah saatlerinden beri Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılar sonucu yaşamını yitiren 26 sivilin Gazze kentindeki Şifa Hastanesine ulaştırıldığı ifade edildi.

İsrail saldırılarında can veren 2 Filistinliye ait naaşın Gazze kentindeki Babtist Hastanesine getirildiği aktarılan haberde, Gazze Şeridi'nin güneyinde de İsrail ordusunun saldırılarında yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeninin Nasır Hastanesine ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA

