Filistin İçin Tarihi Hafta: Tanıma Dalgası Büyüyor, Dünya İsrail’e ‘Dur’ Diyor

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü kuşatma, yol açtığı açlık, yıkım ve ölümler nedeniyle dünyadan gelen tepkiler giderek yoğunlaşıyor. 22 Eylül itibarıyla dünya liderleri, New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde başlayacak BM Genel Kurulu haftası için bir araya gelmeye hazırlanıyor. 195 ülkenin üst düzey temsilcilerle katılım göstereceği etkinliğin bu yılki en dikkat çeken gündemi ise Filistin meselesi olacak.

FİLİSTİN DEVLETİ VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM GÜNDEMDE

Genel Kurul’da liderler, Filistin’in devlet olarak tanınması, iki devletli çözüm planının yeniden canlandırılması ve İsrail’in uluslararası hukuk sınırlarını aşan saldırılarına son verilmesi konularını tartışacak.

İLK HAMLE PORTEKİZ'DEN GELDİ

BM toplantılarından hemen önce Filistin’i tanıma yönünde ilk resmi adım Portekiz’den geldi. Portekiz Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Portekiz’in Filistin Devleti’ni tanıyacağını ve resmi tanımanın 21 Eylül Pazar günü (bugün) duyurulacağı” belirtildi.

FRANSA VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN ORTAK KONFERANS

Fransa, BM Genel Kurulu’nun başlamasından bir gün önce Suudi Arabistan ile birlikte New York’taki BM binasında bir konferans düzenleyecek. Bu konferans sırasında, Fransa’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararı kamuoyuna duyurulacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Filistin devletini resmen tanıdığını” yarın TSİ 22.00’de yapacağı açıklamayla dünyaya ilan edecek. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise etkinliğe video bağlantısıyla katılacak.

‘NEW YORK BİLDİRİSİ’NE YENİ VURGU

Macron ve Selman öncülüğünde daha önce başlatılan “Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı”, 28-30 Temmuz tarihlerinde ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve "New York Bildirisi"ni kabul etmişti. Yarın yapılacak konferansta da aynı bildirge temelinde, hem Filistin’in tanınması hem de İsrail’e yönelik uluslararası baskının artırılması hedefleniyor.

TANIMA DALGASI BÜYÜYOR

Fransa'nın yanı sıra, Avustralya, Kanada, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino gibi ülkeler de yarın Filistin’i tanıyacaklarını duyuracak. İngiltere’nin de benzer bir açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte, daha önce Filistin’i tanıyan İspanya, Norveç, Slovenya ve İrlanda gibi ülkelerle birlikte toplam sayı 150’yi aşacak. Halihazırda BM üyesi 193 ülkeden 147’si Filistin’i resmen tanımış durumda. Ancak ABD ve İsrail bu adımlara sert şekilde karşı çıkıyor; tanımaların “Hamas’a meşruiyet kazandıracağı” gerekçesiyle eleştiriyorlar.

MAHMUD ABBAS’A ABD’DEN VİZE ENGELİ

BM Genel Kurulu toplantılarına Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin vize engeli nedeniyle fiziksel olarak katılamayacak. Abbas, mesajını daha önce kaydedilen bir video ile iletecek. BM Genel Kurulu, Abbas’ın bu şekilde katılımına izin veren karar tasarısını oyladı; 145 ülke “Evet”, ABD ve İsrail’in de aralarında bulunduğu 5 ülke “Hayır” oyu verdi, 6 ülke ise oylamaya katılmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Abbas ve bazı Filistin Kurtuluş Örgütü yetkililerinin vizelerinin iptal edildiğini doğruladı.

BATI KAMUOYUNDA BASKI BÜYÜYOR

Gazze’de yaşanan trajedinin Batı ülkelerinde de geniş yankı uyandırmasıyla, hükümetler üzerinde kamuoyu baskısı artıyor. Filistin’in devlet olarak tanınması yönündeki diplomatik hamleler, bu baskının uluslararası politikaya yansıması olarak görülüyor.

