Macron Resmen Duyurdu: Fransa Beklenen Filistin Adımını Sonunda Atıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin 22 Eylül'de Filistin'i tanıyabileceğini söyledi.

İsrail’i Gazze Şeridi’ne insanlık dışı saldırıları boyut atlarken, dünyadan tepkiler de gelmeye devam ediyor. Pek çok ülke Filistin’i tanıma adım atmaya hazırlanırken, son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, Filistin Devleti'ni 22 Eylül'de tanıma niyetinde olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Gazze de dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki son derece acil durum karşısında Abbas'a, Filistin Devleti'ni 22 Eylül'de ABD'nin New York eyaletinde tanıma niyetinde olduğunu söylediğini kaydetti.

Bunu bir barış planı kapsamında yapacağını dile getiren Macron, şöyle devam etti:

"Filistin yönetimine taleplerimizi yineledim. Bu konuda Başkan Abbas, Filistin yönetimini yenilemek ve gelecekteki Filistin Devleti'nin istikrarını sağlamak için gerekli reformları uygulama konusundaki kararlığını bir kez daha dile getirdi."

Kaynak: AA

