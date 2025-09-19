ABD'den İsrail'e Dev Silah Satışı Planı: Washington Finanse Edecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze'yi ağır şekilde bombalamaya devam eden ve çevre ülkelere saldırmasıyla dikkatleri üzerine çeken İsrail'le ilgili Washington’dan çarpıcı bir iddia geldi. Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, ABD yönetimi İsrail’e yaklaşık 6 milyar dolarlık yeni silah satışı planlıyor. Gazetenin ulaştığı belgelere göre satış paketinde 3,8 milyar dolar değerinde 30 AH-64 Apache saldırı helikopteri ve 1,9 milyar dolar tutarında 3 bin 250 zırhlı piyade aracı bulunuyor. Teslimatın en erken 2-3 yıl süreceği ifade ediliyor.

SATIŞ, ABD'NİN YARDIM PROGRAMIYLA FİNANSE EDİLECEK

Planlanan satışın ABD’nin dış askeri yardım programı kapsamında finanse edileceği belirtilirken, dosya önce Kongre komitelerinden geçecek, ardından resmen kamuoyuna duyurulacak. Dikkat çekici bir ayrıntı ise bu satış planının, İsrail’in 9 Eylül’de Katar’daki Hamas liderlerine yönelik saldırısından yaklaşık bir ay önce Kongre liderlerine iletilmiş olması. Eğer gerçekleşirse, bu alımla birlikte İsrail’in Apache filosu neredeyse iki katına çıkacak.

Kaynak: AA