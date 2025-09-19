Trump Tarih Verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye Gidecek

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
Trump Tarih Verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye Gidecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

Görüşmede, BOEING satışı, F-16 ve F-35 dahil olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Boğaz'da Korku Dolu Anlar! Beşiktaş-Üsküdar Motoru, Kargo Gemisi ile Çarpıştı Beşiktaş-Üsküdar Motoru, Kargo Gemisi ile Çarpıştı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gürcistanlı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gürcistanlı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi
CHP Olağanüstü Kurultay Kararı: Tam Kanunsuzluk Nedir, Hangi YSK Kararlarında Bu İfadeye Rastlandı? Tam Kanunsuzluk Nedir?
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Tarihi Uyarı: ‘Yılbaşını Beklemeyin’ Diyerek Kara Haberi Verdi! SSK ve Bağkur Emeklilerine Kritik Uyarı
ÇOK OKUNANLAR
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
Gürsel Tekin O Soruya Ateş Püskürdü! 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım' 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım'
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Türkiye’nin Mücevher Deviydi: 33 Yıllık Sektör Devi İflas Bayrağını Çekiyor! Mahkeme 3 Ay Süre Tanıdı 33 Yıllık Mücevher Devi İflas Bayrağını Çekiyor