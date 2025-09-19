Trump Tarih Verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye Gidecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

Görüşmede, BOEING satışı, F-16 ve F-35 dahil olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi