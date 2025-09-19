'TikTok Zirvesi'nden Flaş Karar! Çin Devlet Başkanı Şi ile Görüşen ABD Başkanı Trump Tarih Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping arasında saatler süren bir görüşme gerçekleştirildi. TikTok isimli sosyal medya platformunun ABD’ye satılıp satılmayacağı merak konusu olurken, görüşmenin ardından ABD Başkanı Trump’tan açıklama geldi.

Trump "Oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Başkan Xi ile Güney Kore’de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde görüşmemiz, gelecek yılın başlarında Çin’e ziyaret gerçekleştirmem ve kendisinin de uygun bir zamanda ABD’ye gelmesi konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

'ÇOK MEMNUNUM'

Görüşmede masaya yatırılan konulara da değinen Trump, "Çin Devlet Başkanı Xi ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Ticaret, fentanil, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması ve TikTok anlaşmasının kabulü gibi çok önemli başlıklarda ilerleme kaydettik. Aynı zamanda, Başkan Xi ile Güney Kore’de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde görüşmemiz, gelecek yılın başlarında Çin’e ziyaret gerçekleştirmem ve kendisinin de uygun bir zamanda ABD’ye gelmesi konusunda da mutabık kaldık. Bu görüşme gerçekten olumlu geçti. Yeniden telefonla görüşeceğiz. TikTok anlaşması için teşekkürlerimi iletiyorum. Her iki taraf da APEC Zirvesi’nde yüz yüze görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyor" diye yazdı.

Kaynak: İHA