'TikTok Zirvesi'nden Flaş Karar! Çin Devlet Başkanı Şi ile Görüşen ABD Başkanı Trump Tarih Verdi

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı arasındaki TikTok zirvesi sona erdi. Görşmenin ardından açıklama yapan Trump, bir sonraki görüşmenin yüz yüze olacağını kaydederek tarih verdi.

Son Güncelleme:
'TikTok Zirvesi'nden Flaş Karar! Çin Devlet Başkanı Şi ile Görüşen ABD Başkanı Trump Tarih Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping arasında saatler süren bir görüşme gerçekleştirildi. TikTok isimli sosyal medya platformunun ABD’ye satılıp satılmayacağı merak konusu olurken, görüşmenin ardından ABD Başkanı Trump’tan açıklama geldi.

Trump "Oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Başkan Xi ile Güney Kore’de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde görüşmemiz, gelecek yılın başlarında Çin’e ziyaret gerçekleştirmem ve kendisinin de uygun bir zamanda ABD’ye gelmesi konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

'TikTok Zirvesi'nden Flaş Karar! Çin Devlet Başkanı Şi ile Görüşen ABD Başkanı Trump Tarih Verdi - Resim : 1

'ÇOK MEMNUNUM'

Görüşmede masaya yatırılan konulara da değinen Trump, "Çin Devlet Başkanı Xi ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Ticaret, fentanil, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması ve TikTok anlaşmasının kabulü gibi çok önemli başlıklarda ilerleme kaydettik. Aynı zamanda, Başkan Xi ile Güney Kore’de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde görüşmemiz, gelecek yılın başlarında Çin’e ziyaret gerçekleştirmem ve kendisinin de uygun bir zamanda ABD’ye gelmesi konusunda da mutabık kaldık. Bu görüşme gerçekten olumlu geçti. Yeniden telefonla görüşeceğiz. TikTok anlaşması için teşekkürlerimi iletiyorum. Her iki taraf da APEC Zirvesi’nde yüz yüze görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyor" diye yazdı.

Kaynak: İHA

Etiketler
ABD Donald Trump Çin
Son Güncelleme:
Vizesi İptal Edilen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM Oturumuna Katılacak mı? Mahmud Abbas BM Oturumuna Katılacak mı?
Taliban Kadınların Kalemini de Susturdu! 140 Esere Yasak Taliban Kadınların Kalemini de Susturdu! 140 Esere Yasak
Bilim Dünyasından Ezber Bozan Sonuç: Dedikodunun Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı Dedikodunun Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Tarihi Uyarı: ‘Yılbaşını Beklemeyin’ Diyerek Kara Haberi Verdi! SSK ve Bağkur Emeklilerine Kritik Uyarı
ÇOK OKUNANLAR
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Gürsel Tekin O Soruya Ateş Püskürdü! 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım' 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım'
Türkiye’nin Mücevher Deviydi: 33 Yıllık Sektör Devi İflas Bayrağını Çekiyor! Mahkeme 3 Ay Süre Tanıdı 33 Yıllık Mücevher Devi İflas Bayrağını Çekiyor