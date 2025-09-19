Taliban Kadınların Kalemini de Susturdu! 140 Esere Yasak

Taliban, üniversitelerde okutulan kadın yazarlara ait 140 kitabı yasakladı. Ayrıca 18 ders programdan çıkarıldı, 201 dersin ise incelemesi sürüyor.

Son Güncelleme:
Taliban Kadınların Kalemini de Susturdu! 140 Esere Yasak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afganistan’da Taliban yönetimi, üniversitelerde okutulan ders kitaplarını tek tek tarayarak 140’ı kadın yazarların imzasını taşıyan toplam 679 kitabı yasakladı. Gerekçe: 'Şeriat’a aykırılık.' Yükseköğretim Bakanlığı’nın üniversitelere gönderdiği yazıda, 18 dersin tamamen kaldırıldığı, 201 dersin ise hâlâ 'sorunlu içerik' gerekçesiyle inceleme altında olduğu belirtildi. Kadınların kaleminden çıkan eserlerin yok edilmesi, Taliban’ın dört yıldır süren sistematik kadın düşmanlığının yeni perdesi oldu.

İRAN ETKİSİNİ ENGELLEME İDDİASI

Raporlara göre, yasaklanan toplam 679 ders kitabının 310’u İranlı yazarlar ya da yayınevleri tarafından hazırlanmıştı. BBC’ye konuşan kurul üyelerinden biri, İranlı yazarların ya da İran’da yayımlanmış kitapların yasaklanmasının Afgan müfredatına “İran etkisinin sızmasını önlemek” amacı taşıdığını savundu.

Taliban Kadınların Kalemini de Susturdu! 140 Esere Yasak - Resim : 1

YASAK İLK DEĞİL

Taliban, Ağustos 2021’de iktidara dönmesinden bu yana kadınların hayatı üzerinde ciddi kısıtlamalar uyguluyor. Kadınların ev dışında yüzlerini göstermelerini yasaklayan 'ahlak' kuralları, bu baskıların en belirgin örneklerinden. Çarşamba günü, uluslararası insan hakları örgütleri, Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinin ardından kadınların ortaöğretime erişimini engelleyen yasağın dördüncü yıl dönümünü andı. Tüm bu insan hakları ihlallerine rağmen Taliban yönetimi, kendi İslam hukuku yorumunu dayatırken uluslararası tanınma arayışını sürdürüyor. Temmuz ayında Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan dünyadaki ilk ülke oldu.

Taliban Yetkilisinden Şaşırtan Çağrı: Kadınların Eğitim Yasağı KaldırılsınTaliban Yetkilisinden Şaşırtan Çağrı: Kadınların Eğitim Yasağı KaldırılsınGüncel

Taliban Yasakta Sınır Tanımıyor... Mecaz Değil Gerçek, Kadınlar Artık Gün Yüzü Bile GöremeyecekTaliban Yasakta Sınır Tanımıyor... Mecaz Değil Gerçek, Kadınlar Artık Gün Yüzü Bile GöremeyecekDünya

Kaynak: Euronews

Etiketler
Taliban 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Son Güncelleme:
Gazze'de Katliam Büyüyor! Can Kaybı 65 Bini Aştı Gazze'de Katliam Büyüyor! Can Kaybı 65 Bini Aştı
Penaltı Kaçırıp Takıma Puan Kaybettiren Talisca’ya Flaş Karar! Tedesco Biletini Kesti Tedesco Biletini Kesti
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Tarihi Uyarı: ‘Yılbaşını Beklemeyin’ Diyerek Kara Haberi Verdi! SSK ve Bağkur Emeklilerine Kritik Uyarı
ABD Başkanı Trump ve Çin Lideri Şi Cinping Arasında Arasında 'TikTok' Zirvesi ABD ve Çin Arasında 'TikTok' Zirvesi
ÇOK OKUNANLAR
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Gürsel Tekin O Soruya Ateş Püskürdü! 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım' 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım'
Türkiye’nin Mücevher Deviydi: 33 Yıllık Sektör Devi İflas Bayrağını Çekiyor! Mahkeme 3 Ay Süre Tanıdı 33 Yıllık Mücevher Devi İflas Bayrağını Çekiyor