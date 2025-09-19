Taliban Kadınların Kalemini de Susturdu! 140 Esere Yasak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afganistan’da Taliban yönetimi, üniversitelerde okutulan ders kitaplarını tek tek tarayarak 140’ı kadın yazarların imzasını taşıyan toplam 679 kitabı yasakladı. Gerekçe: 'Şeriat’a aykırılık.' Yükseköğretim Bakanlığı’nın üniversitelere gönderdiği yazıda, 18 dersin tamamen kaldırıldığı, 201 dersin ise hâlâ 'sorunlu içerik' gerekçesiyle inceleme altında olduğu belirtildi. Kadınların kaleminden çıkan eserlerin yok edilmesi, Taliban’ın dört yıldır süren sistematik kadın düşmanlığının yeni perdesi oldu.

İRAN ETKİSİNİ ENGELLEME İDDİASI

Raporlara göre, yasaklanan toplam 679 ders kitabının 310’u İranlı yazarlar ya da yayınevleri tarafından hazırlanmıştı. BBC’ye konuşan kurul üyelerinden biri, İranlı yazarların ya da İran’da yayımlanmış kitapların yasaklanmasının Afgan müfredatına “İran etkisinin sızmasını önlemek” amacı taşıdığını savundu.

YASAK İLK DEĞİL

Taliban, Ağustos 2021’de iktidara dönmesinden bu yana kadınların hayatı üzerinde ciddi kısıtlamalar uyguluyor. Kadınların ev dışında yüzlerini göstermelerini yasaklayan 'ahlak' kuralları, bu baskıların en belirgin örneklerinden. Çarşamba günü, uluslararası insan hakları örgütleri, Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinin ardından kadınların ortaöğretime erişimini engelleyen yasağın dördüncü yıl dönümünü andı. Tüm bu insan hakları ihlallerine rağmen Taliban yönetimi, kendi İslam hukuku yorumunu dayatırken uluslararası tanınma arayışını sürdürüyor. Temmuz ayında Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan dünyadaki ilk ülke oldu.

Kaynak: Euronews