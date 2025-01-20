Taliban Yetkilisinden Şaşırtan Çağrı: Kadınların Eğitim Yasağı Kaldırılsın

Afganistan'daki Taliban yönetimi, yıllardır kadınlara yönelik art arda getirdiği katı yasaklarla adından söz ettirirken Taliban yönetimin üst düzey yetkilisinden şaşırtan açıklama geldi. Taliban’ın üst düzey yetkililerinden Stanikzai, grubun liderlerine, Afganistan'da kadınların ve kız çocuklarının eğitimine yönelik uygulanan yasakların kaldırılması çağrısı yaptı.

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Taliban Yetkilisinden Şaşırtan Çağrı: Kadınların Eğitim Yasağı Kaldırılsın

Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şir Muhammed Abbas Stanikzai, Khost bölgesindeki dini bir okulda katıldığı törende, yönetime kadınların ve kız çocuklarının eğitimiyle ilgili çağrıda bulundu. Stanikzai, "Geçmişte bunun için hiçbir gerekçe olmadığı ve olmaması gerektiği gibi şimdi de kadınların ve kız çocuklarının eğitimden mahrum bırakılması için hiçbir neden bulunmadığını" vurgulayarak, bu yasakların kaldırılmasını istedi.

KADIN VE ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM ÇAĞRISI

X hesabından yaptığı paylaşımda da "Nüfusun neredeyse yarısını kapsayan bu yasağın İslam hukukunda yer almadığı ve kişisel tercihlere göre uygulandığını" belirten Stanikzai, "Liderliği bir kez daha eğitimin kapılarını açmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

TALİBAN'IN KADINLARA YÖNELİK YASAKLARI

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesiyle ülkede kadınların çalışmasına ve kız çocuklarının eğitim almasına yönelik ciddi kısıtlamalar getirilmişti. Kızların önce ortaokul ve liselerde, Aralık 2022'de ise üniversitelerde eğitim alması engellenmişti. Afgan kadınların yerel ve yabancı sivil toplum kuruluşlarında çalışması da askıya alınmıştı.

KADIN KUAFÖRLERİ BİLE YASAK

Ülke genelinde kadın kuaförleri ve güzellik salonlarını da yasaklayan Taliban, daha önce de kadınların kamuya açık park, eğlence mekanları ve spor salonlarına girmesine, dizi ve sinema filmlerinde rol almasına yasak getirmişti.

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Kaynak: AA

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