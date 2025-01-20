Kaçakçılara Operasyon: Değeri 3 Milyon TL!

Gaziantep’te kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. 3 milyon TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonu, akıllı saat ve elektronik eşya ele geçirildi.

Kaçakçılara Operasyon: Değeri 3 Milyon TL!

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde çalışma yaptı. Çalışmalar çerçevesinde B.F. ve M.Ö. isimli şahıslara ait araçlarda arama yapıldı.

Adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 3 milyon 135 bin TL olan 110 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 303 adet gümrük kaçağı akıllı saat, bin 257 adet gümrük kaçağı muhtelif elektronik eşya ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Maliye, Kaçak Elektronik Sigarayı Takip Altına AldıMaliye, Kaçak Elektronik Sigarayı Takip Altına AldıEkonomi

Hatay'da 59 Kaçak Göçmen Yakalandı: 18 Kişi TutuklandıHatay'da 59 Kaçak Göçmen Yakalandı: 18 Kişi TutuklandıGüncel

Kaynak: İHA

TIR'ın Altında Kalan Motosiklet Sürücüsünden Acı Haber TIR'ın Altında Kalan Motosiklet Sürücüsünden Acı Haber
AFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı: Şanlıurfa'da Şiddetli Deprem Şanlıurfa'da Şiddetli Deprem
Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti
En Çok Aldatan Ülkeler : Türkiye'nin Sıralamadaki Yeri Belli Oldu En Çok Aldatan Ülkeler : Türkiye'nin Sıralamadaki Yeri Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü
SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak
Bankalardan Emekli Promosyonu Alan Emekliler Yandı: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin Bankalardan Emekli Promosyonu Alan Emekliler Yandı: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin
Mesai Saatleri Kısalıyor mu? Hükümet İlk Adımı Atıyor: Esnek Çalışmada Meslekler Tek Tek Belli Oldu Hükümet İlk Adımı Atıyor, Meslekler Tek Tek Belli Oldu