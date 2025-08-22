Magnezyum Deposu Süper Besin Olarak Biliniyor, Faydaları Saymakla Bitmiyor! İşte O Sebzeler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son araştırmalar, bu minerali yeterli miktarda almak için hangi sebzelerin öne çıktığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, özellikle kadınların adet dönemi, migren ve PMS gibi semptomları hafifletmek için magnezyum açısından zengin besinleri tercih etmeleri gerektiğini belirtiyor.

MAGNEZYUMUN FAYDALARI NELER?

Kardiyolog ve diyetisyen Dr. Michelle Ruthenstein, magnezyumun özellikle kadın sağlığı üzerinde önemli etkileri olduğunu vurguluyor. Beslenme uzmanı Elizabeth Moore ise dengeli ve çeşitli bir diyet uygulandığında magnezyum alımının genellikle yeterli olduğunu, ancak kısıtlı beslenme veya emilim sorunlarında takviye gerekebileceğini ifade ediyor. Moore, magnezyumun emilimini artırmak için D vitaminiyle birlikte tüketilmesinin faydalı olduğunu, kalsiyum ve potasyum dengesi için de bu mineralin kritik rol oynadığını ekliyor.

Uzmanlar, sağlıklı magnezyum seviyelerini korumak için yapraklı yeşilliklerin yanı sıra tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler ve tohumları diyetinize dahil etmenizi öneriyor. Farklı renk ve türlerde sebzeleri bir arada tüketmek, besin çeşitliliğini artırıyor ve her öğünde besleyici değeri yükseliyor.

MAGNEZYUM DEPOSU 8 SEBZE

İsviçre pazısı

Yarım su bardağı pişmiş pazı, 150 mg magnezyum içeriyor. Yaprakları lif, magnezyum ve flavonoidler açısından zenginken, sapları potasyum kaynağı olarak öne çıkıyor.

Ispanak

Yarım su bardağı pişmiş ıspanakta 78,5 mg magnezyum bulunuyor. Aynı zamanda A, C, K vitaminleri ve folat açısından da zengin olan ıspanak, antioksidanları sayesinde karaciğer ve fiziksel performans desteği sağlıyor.

Enginar

Yarım su bardağı pişmiş enginar kalbi, 35,3 mg magnezyum içeriyor. Folat ve C vitamini kaynağı olan enginar, bağırsak sağlığına faydalı prebiyotik etkisiyle dikkat çekiyor.

Yeşil lahana

Yarım su bardağı yağda pişirilmiş kara lahana 18,9 mg magnezyum içeriyor. A, C ve K vitaminleri ile demir ve kalsiyum kaynağı olan lahana, yüksek lif içeriği sayesinde kolesterol ve tansiyonu düşürmeye yardımcı oluyor.

Patates

Yarım su bardağı haşlanmış patates (kabuklu), 17,2 mg magnezyum içeriyor. Potasyum ve C vitamini açısından zengin olan patates, dirençli nişasta sayesinde bağırsak sağlığı ve kan şekeri kontrolüne katkı sağlıyor.

Kara lahana

Yarım su bardağı pişmiş kara lahana, 14,75 mg magnezyum içeriyor. A, B6, C, K vitaminleri, folat, lif ve karotenoidler açısından zengin olan kara lahana, obezite ve mide sağlığı açısından da faydalı bir sebze olarak öne çıkıyor.

Roka

Yarım su bardağı çiğ roka, 4,7 mg magnezyumun yanı sıra A, C ve K vitaminleri sağlıyor. Antioksidan ve glukozinolat açısından zengin roka, kronik hastalık ve bazı kanser risklerini azaltmada yardımcı olabiliyor. Ayrıca nitrat açısından zengin yapısı, ağız sağlığını destekleme potansiyeli taşıyor.

