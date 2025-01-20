AFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı: Şanlıurfa'da Şiddetli Deprem

AFAD, Şanlıurfa'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak aktardı.

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AFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı: Şanlıurfa'da Şiddetli Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 16.06'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10.83 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4; derinliğini ise 5 olarak kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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