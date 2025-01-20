AFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı: Şanlıurfa'da Şiddetli Deprem
AFAD, Şanlıurfa'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 16.06'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 10.83 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 20, 2025
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Haliliye (Şanlıurfa)
Tarih:2025-01-20
Saat:16:06:23 TSİ
Enlem:37.10611 N
Boylam:39.22028 E
Derinlik:10.83 km
Detay:https://t.co/ufe27lkWEC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4; derinliğini ise 5 olarak kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 20, 2025
ACIKYAZI-(SANLIURFA) https://t.co/ozB6IE1c7z
20.01.2025, 16:06:24 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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