Motosiklet Hırsızına Elektronik Kelepçe

Alınan bilgiye göre İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde motosiklet çalan B.U., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Bugün Samsun Adliyesine getirilen B.U.'ya, çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanması cezası verildi. Başka suçlardan da ifadesine yönelik aranması olduğu ortaya çıkan B.U., işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Gazi Polis Merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA