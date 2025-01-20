Öğretmenlere 'Şampanya' Cezası

İzmir'deki bir ortaokulda okul bahçesinde şampanya patlatıldığı iddiaları görevden uzaklaştırma getirdi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuya ilişkin soruşturmasını tamamladı ve öğretmenler için görevden uzaklaştırma kararı verildiği bildirildi.

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Öğretmenlere 'Şampanya' Cezası

İzmir'in Bornova ilçesinde bir ortaokulda, okul bahçesinde şampanya patlatan ve okul içerisinde alkol içen okul idaresi ve öğretmenler hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.

Geçen haziranda Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'ndaki mezuniyet töreninde, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı görüntünün ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Okuldaki tepki çeken görüntülerin ardından yeni bir video ortaya çıktı. Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü. Öğretmenlerin okul içerisinde içki içtiği görüntüler de yine veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

Öğretmenlere 'Şampanya' Cezası - Resim : 1

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTI

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmanın ardından görüntüdeki 6'sı öğretmen 4'ü okul idarecisi 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "İlimiz Bornova ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Kaynak: İHA

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