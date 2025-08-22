Tunus Üzerinden Türkiye’ye Giriş Yaptı! Cumartesi Gününe Kadar Sürecek, Maskeleri Hazırlayın!
Türkiye’ye yönelik meteorolojik kaynaklarından yeni bir uyarı yapıldı. Hava sıcaklıkları hızla yükseliş göstermeye devam ederken meteorolojiden yeni bir son dakika uyarısı yapıldı. Tunus üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Cumartesi gününe kadar sürecek, maskeleri hazırlayın!
Meteorolojiden Türkiye’ye yeni bir uyar yapıldı. Ünlü meteoroloji sayfası Hava Forum, Tunus üzerinden gelecek olan gelişmeyi duyurdu.
Çöl tozu resmen yurda giriş yaptı, maskeleri hazırlayın. 81 ilde etkisini gösterecek.
TUNUS ÜZERİNDEN TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPTI! CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK
Hava Forum’un X hesabından yapılan paylaşımda “Son Dakika | Tunus üzerinden gelen çöl tozları yurdumuza giriş yaptı.” denildi.
Çöl tozunun Cumartesi akşamına kadar etkili olması bekleniyor. Uzmanlar dışarı çıkacak olan vatandaşların yanında maske bulundurması gerektiğini vurguladı.
