Tunus Üzerinden Türkiye’ye Giriş Yaptı! Cumartesi Gününe Kadar Sürecek, Maskeleri Hazırlayın!

Meteorolojiden Türkiye’ye yeni bir uyar yapıldı. Ünlü meteoroloji sayfası Hava Forum, Tunus üzerinden gelecek olan gelişmeyi duyurdu.

Çöl tozu resmen yurda giriş yaptı, maskeleri hazırlayın. 81 ilde etkisini gösterecek.

TUNUS ÜZERİNDEN TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPTI! CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Hava Forum’un X hesabından yapılan paylaşımda “Son Dakika | Tunus üzerinden gelen çöl tozları yurdumuza giriş yaptı.” denildi.

Çöl tozunun Cumartesi akşamına kadar etkili olması bekleniyor. Uzmanlar dışarı çıkacak olan vatandaşların yanında maske bulundurması gerektiğini vurguladı.

