Ustaların Gözü Gelecek İşçilerde: Aylık 50 Bin TL Maaş Veriyorlar Çalışan Eleman Yok

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde yer alan 8 sanayi sitesinde yaklaşık 5 bin işletmenin bulunduğu oto ve makine tamiri sektörü, kalifiye eleman eksikliğinden yakınıyor. Ustalar, çırak sayısındaki düşüşün sektörün geleceğini tehdit ettiğini vurgularken, herkesin "masa başı iş" istediğini ve bu durumun yetişmiş eleman bulmayı zorlaştırdığını ifade ediyor.

Geleneksel olarak çırak yetiştirme kültürünün değiştiğine dikkat çeken ustalar, eskiden ailelerin çocuklarını sanayiye bırakırken kullandığı "Eti senin kemiği benim" deyiminin artık yerini "Çocuğuma ne kadar maaş vereceksin?" sorusuna bıraktığını belirtiyor. Ustalar, gençlerin kolay ve rahat iş aradığını, bu nedenle mesleği öğrenmeye sıcak bakmadığını dile getiriyor.

Küsget Sanayi Sitesi'nde 30 yıldır oto tamir ustası olan Abdulkadir Güneş, 12 yıllık zorunlu eğitimin de eleman yetişmesini engellediğini savunuyor. Güneş, "Eleman geldiğinde birkaç gün çalışıyor, daha sonra 'bu iş bana göre değil, bu iş çok kirli' diyor ve çekip gidiyor. Şu an biz meslekte son nesiliz. 10 yıl sonra bizim iş bitme durumuna gelir" şeklinde konuştu.

50 BİN TL VERİYORLAR AMA ÇALIŞAN İŞÇİ YOK

Gaziantep'in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 8 tane sanayi sitesinin bulunduğu ve 5 bine yakın da işletmenin olduğu oto ve makine tamiri sektörü eleman bulma problemi yaşıyor. Birçok bölümde ara elaman bulunmadığından yakınan ustalar, aylık 50 bin TL'ye yakın maaş vermelerine rağmen özellikle de gençlerin "Çok kirli, yağlı ve ağır iş" diyerek oto tamiri sektöründe çalışmak istemediğine dikkati çekiyor. Oto tamiri sektöründe eleman eksikliği sorununun gün geçtikçe arttığına dikkat çeken ustalar, işlerini devredecek çırak ve kalfa bulmakta zorluk çektiklerini de dile getirdi.

Kaynak: İHA