Cep Telefonunuzu Birine Verirken İki Kere Düşünün! Saniyeler İçinde Banka Hesabınızı Boşaltıyorlar, Bu Tuzağa Aman Dikkat!

Akıllı cep telefonlarını başınıza büyük dertler açabilir. Başkasının cep telefonlarınızı kullanmasına sakın izin vermeyin! Başınıza büyük dertler açmış olabilirsiniz. Son olarak başına gelen ilginç olayı anlatan yapan Sadi Çetinkaya, 18 Temmuz'da bir kafede oturduğu sırada yanına gelen tanımadığı kişinin akıllı telefonunu kısa süreliğine kullanması nedeniyle mağdur oldu.

İKİ DAKİKADA TÜM HESAPLARINA GİRİLDİ

Aldığı aramalar sonrası gerçeği öğrenen Çetinkaya, araç kiralama ve skuter uygulamasındaki hesabına girildiğini, kredi kartından kiralama işlemi için ücret kesildiğini fark etti. Durumu fark ettiği gibi polise başvurduğunu belirten Çetinkaya, büyük bir zarara uğramış oldu. Bu tarz olayların başka kimsenin başına gelmesin diyen Çetinkaya, yaşadığı zor süreci tek tek anlattı.

BU TARZ DURUMLARI İSPAT ETMEK ZORUNDASINIZ

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte siber dolandırıcılık ve dijital suçların hızla arttığını söyledi. Ergün, bu tip akıllı cihazların sahibinin, başkaları tarafından kötü niyetle yapılan tüm eylemlerden hukuken sorumlu olduğunu dile getirerek, "Kısa süreliğine dahi olsa cihazınızı başkasına verdiğinizi ispat edemiyorsanız o eylemler sizin üzerinize kalır. Yargı önüne çıktığınız zaman, 'Yapılan eylem benim tarafımdan değildi. Cihazımı kısa süreliğine şu kişiye vermiştim' gibi bir durumu net bir şekilde ispatlamanız lazım" uyarısında bulundu.

HESAPLARINIZI ANINDA BOŞALTABİLİYORLAR

Avukat Ergün, dolandırıcıların herkesin kullandığı sanal dünyada yöntemlerini sürekli geliştirdiğini, bir anlık gafletten faydalanıp insanları tuzağa düşürebildiklerini anlattı. Teknolojik cihazların üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde kullanıcıların terör faaliyetlerinden sosyal medya suçlarına kadar pek çok alanda sorumlu tutulabildiğine dikkati çeken Ergün, özellikle dijital izler ve IP adreslerinin kullanıcının doğrudan fail gibi değerlendirilmesine yol açabileceğini vurguladı. Ergün, "Cihazınız veya hesabınız başkası tarafından ele geçirildiyse, bunu zaman kaybetmeden savcılığa veya emniyete bildirmeniz gerekir. Aksi takdirde yapılan her işlem sizin tarafınızdan yapılmış kabul edilir. Kişiler 'Kısa bir görüşme yapacağım.' bahanesiyle yanınıza gelebilir. Siz fark etmeden bir anda banka hesaplarınız boşaltılabilir, bir anda başka türlü suçların muhatabı haline dönüşebilirsiniz. Dolayısıyla çok riskli bir eylem" diye konuştu.

IBAN ELE GEÇİRİLİYOR

Ergün, modemlerde şifreparola bilgileri ile birtakım uygulamaların birbirine bağlanabildiğini dile getirerek, bluetooth bağlantılarının ona göre ayarlanması gerektiğini kaydetti. Ergün kayıtlı cihazlar üzerinden illegal eylemlerde banka hesap veya IBAN bilgilerinin kırılabildiğine işaret etti. Siber güvenlik uzmanı Sedat Coşkun ise, telefonun yabancı kişilere kısa süreliğine teslim edilmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret ederek, ""Telefonun içine yerleştirilen yazılımlar sayesinde kişisel verilerimize ulaşılabilir. Bu nedenle çok katmanlı güvenlik önlemleri şart" dedi.

