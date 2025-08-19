Konkordato Talebi Reddedilmişti… 40 Yıllık Meşhur Tatlıcı İflas Bayrağını Çekti! Yüzlerce Çalışan İşsiz Kalacak

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz tüm sektörleri olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle artan ham madde fiyatları ve tedarik sorunu şirketleri iflasa sürüklerken gelen son dakika bilgisi piyasaları altüst etti. Daha önce konkordato ilan eden şirketten kötü haber geldi. 40 yıllık meşhur tatlıcı iflas bayrağını çekti. Yüzlerce çalışan işsiz kalacak. İşte son dakika iflas haberinin detayları…

Yaşanan ekonomik kriz peşine gelen döviz rekorları şirketleri birbir iflasa sürüklüyor. Son olarak geçtiğimiz yıllarda İstanbul’da çalıştıracak eleman bulamadığını dert yanarak “İşsizlik yok, iş beğenmezlik var” diyen iş insanının sahibi olduğu Hacıbaba Pastaneleri iflasın eşiğine geldi.

40 yılı aşkın tatlı sektöründe faaliyet gösteren Hacıbaba Pastaneleri, ekonomik maliyetlerden dolayı iflas bayrağını çekti.

40 YILLIK MEŞHUR TATLICI İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ

Yaşanan ekonomik zorluklardan dolayı Diyarbakır Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran Hacıbaba Pastaneleri ile HBB Sosyal Hizmetler'e üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Konkordato sürecinin denetimi için şirketlere ise üç kişilik de konkordato komiseri heyeti atanmasına hükmedildi. Şirketler için konkordato davasının bir sonraki duruşması da 6 Kasım'a bırakıldı.

Konkordato Talebi Reddedilmişti… 40 Yıllık Meşhur Tatlıcı İflas Bayrağını Çekti! Yüzlerce Çalışan İşsiz Kalacak - Resim : 1

KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Hacıbaba Pastaneleri hakkında 15 Mayıs'ta konkordato ilanı yayımlanmış, bu kapsamda şirket için geçici mühlet kararı verilmişti.

Ancak 21 Temmuz'da şirketin konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedilmiş ve daha önce verilen geçici mühlet kaldırılmıştı.

Konkordato Talebi Reddedilmişti… 40 Yıllık Meşhur Tatlıcı İflas Bayrağını Çekti! Yüzlerce Çalışan İşsiz Kalacak - Resim : 2

‘İŞSİZLİK YOK, İŞ BEĞENMEZLİK VAR’ DİYEREK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Hacıbaba Pastaneleri'nin sahibi Yılmaz Elaldı, 2022'de yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. İstanbul’da eleman bulamadığından dert yakınan ve "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyen Elaldı'nın açıklamaları sosyal medyada tepki çekmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

İflas Ekonomik kriz
