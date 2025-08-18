Memur-Sen'den 'Zam' Eylemi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Yürüdüler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamuda yaklaşık 6 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ederken, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) bir günlük iş bırakma kararının ardından sendika üyelerini Ankara'da Anadolu Meydanı'na davet etti. Düzenlenen yürüyüş öncesi Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuyla alakalı konuşma yaptı.

'KAŞIKLA VERİLİP KEPÇEYLE ALINIYOR'

Ali Yalçın, son olarak enflasyon farkı kadar zam verileceğinin açıklandığını hatırlatarak, "Sunulan rakamları yetersiz bulduk, reddettik. Dedik ki böyle teklif olmaz, bu teklifle pazarlık-mazarlık yapılmaz. Daha sonra taban aylığa bin lira zam önerdiler, yöntem doğru ama rakam yanlış dedik. Bin liraya memur cebindeki hangi deliği kapatsın? O paraya market filesinin yarısı bile dolmaz. Biz, refah payı istiyoruz. Çünkü geçmiş dönem kayıplarımız var. Görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağ koptu. Maaşlarımıza oransal zam istiyoruz. Çünkü çalışanların alım gücü düştü, yoksulluk sınırının altına demir attı. Gelir Vergisi'nin yüzde 15'e sabitlenmesini istiyoruz. Çünkü kaşıkla verilen zam kepçeyle geri alınıyor. Hükümet, bütün bunları sağlayacak adil bir teklifle gelsin" dedi.

Meydanda yaptığı konuşmanın ardından Yalçın, Memur-Sen'e bağlı sendika başkanları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüdü. Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada 8'inci Dönem Toplu Sözleşme için sundukları teklifin üzerinden 26 gün geçtiğini dile getirerek, bu süre içinde tekliflerin değerlendirilmesi, ön müzakere, ara müzakere gibi süreç yönetimi ile masada oyalandıklarını söyledi. Konuşmasının ardından bakanlık binasına giren Yalçın, birçok iş kolunun tekliflerini içeren kitapçıkları yetkililere verdi.

Kaynak: İHA