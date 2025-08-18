Milyonlarca Memur Bunu Bekliyordu: Son Zam Teklifi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı devam ediyor. 8'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde son olarak bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantı saat 18.30'da başladı.

Memur ve memur emeklisine hükümetin son teklifi kamu görevlileri sendikalarıyla paylaşıldı. Buna göre; 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında artış teklif edildi.

Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de tekrarlandı.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise teklifi kabul etmeyeceklerini söyleyerek "Teklifi kabul edemeyiz, masa devam ediyor" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR..