Milyonlarca Memur Bunu Bekliyordu: Son Zam Teklifi Belli Oldu

Memur için son zam teklifi 2026'da ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7 oldu. 2027'de ise ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için de yüzde 4 oldu.

Son Güncelleme:
Milyonlarca Memur Bunu Bekliyordu: Son Zam Teklifi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı devam ediyor. 8'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde son olarak bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantı saat 18.30'da başladı.

Memur ve memur emeklisine hükümetin son teklifi kamu görevlileri sendikalarıyla paylaşıldı. Buna göre; 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında artış teklif edildi.

Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de tekrarlandı.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise teklifi kabul etmeyeceklerini söyleyerek "Teklifi kabul edemeyiz, masa devam ediyor" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR..

Son Güncelleme:
Sert Düşüş Yaşayan Bitcoin'in Gözü Trump-Zelenskiy Zirvesine Kilitlendi! Sert Düşüşteki Bitcoin'in Gözü Trump-Zelenskiy Zirvesinde!
Milyonlarca Memurun Beklediği Haber! Kritik Temasın Saati Belli Oldu... Hükümetin Son Zam Teklifi Ne Olacak? Kritik Temasın Saati Belli Oldu... Hükümetin Son Teklifi Ne Olacak?
Adalar Üzerinden Yola Çıktı Geliyor! Maltepe, Pendik, Kartal ve Kadıköy'e Saat Verildi: Bir Anda Gökten Boşalacak, Aman Dikkat! Adalar Üzerinden Yola Çıktı Geliyor!
1970'li Yılların Taçsız Kraliçesiydi: Türk Halk Müziği'nin Efsane İsmi Banu Kırbağ Hayatını Kaybetti! 'Taçsız Kraliçe' Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Kim Milyoner Olmak İster'de Büyük Hayal Kırıklığı! Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki... Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki...
EYT'yi Kaçıranlar Bu Haberle Bayram Edecek! 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı! İşte Aranan Şartlar 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı
Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye! Jose Mourinho 12 Milyon Euroluk Orta Sahayı Kaptı: Hayırlı Uğurlu Olsun Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi
Alışveriş Yapacaklar Dikkat! Türkiye'nin Dev Zincir Marketinde Banka Kartıyla Ödeme Yapmak Yasaklandı Banka Kartıyla Ödeme Yapmak Yasaklandı