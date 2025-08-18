Memur Maaşı İçin Kritik Viraj! İşte Masadaki Tahminler... Polis, Öğretmen, Avukat, Doktor, Hemşire Ne Kadar Maaş Alacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin gözü kulağı, 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde. 31 Ağustos’a kadar tamamlanması beklenen bu süreç, sadece maaş zamlarını değil, sosyal hakları da belirleyecek. Görüşmelerde hükümetin sunduğu ilk teklif ve sendikaların talepleri masaya yatırılırken, enflasyon tahminleri de zam oranlarını şekillendirecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinden

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ VE MEMUR-SEN’İN TALEPLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti adına ilk teklifi geçtiğimiz hafta Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a iletti. Hükümetin önerdiği zam oranları şu şekilde:

2026 İlk 6 ay: Yüzde 10

2026 İkinci 6 ay: Yüzde 6

2027 İlk 6 ay: Yüzde 4

2027 İkinci 6 ay: Yüzde 4

15 Ağustos’taki ikinci toplantıda, hükümet bu teklife ek olarak memurların taban aylığına 1.000 TL artış önerdi. Ancak Memur-Sen, bu teklifi yetersiz bularak reddetti. İşte Memur-Sen’in talepleri:

2026 için : İlk 6 ayda 10 bin TL taban aylığa zam, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 oransal zam; ikinci 6 ayda yüzde 20 zam (toplamda yüzde 88 artış).

: İlk 6 ayda 10 bin TL taban aylığa zam, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 oransal zam; ikinci 6 ayda yüzde 20 zam (toplamda yüzde 88 artış). 2027 için: İlk 6 ayda 7.500 TL taban aylığa zam ve yüzde 20 zam; ikinci 6 ayda yüzde 15 zam (toplamda yüzde 46 artış).

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Müzakere edilebilir bir teklif bekliyoruz. Emekçinin hakkını teslim edecek, gelir kayıplarını telafi edecek bir zam oranı şart” diyerek hükümetin teklifini eleştirdi.

Bakan Vedat Işıkhan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

ENFLASYON TAHMİNLERİ VE MAAŞLARA ETKİSİ

Merkez Bankası’nın 3. Enflasyon Raporu’nda açıklanan tahminler, memur maaşlarının seyrini doğrudan etkileyecek. Raporda, 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığında, 2026 için yüzde 13-19, 2027 için ise yüzde 9 olarak belirlendi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, “Olağanüstü gelişmeler olmazsa ara hedefler değişmeyecek” dedi. Bu tahminler doğrultusunda: 2025 sonunda yüzde 25 enflasyon gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon farkı memurlar için yüzde 2,04, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,14 olacak. Yüzde 29 enflasyon senaryosunda ise memurlar için enflasyon farkı yüzde 5,30, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,56 olarak hesaplanıyor.

İşte olası memur maaşları:

Kaynak: Sabah