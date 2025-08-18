Konut Fiyat Endeksi Temmuzda da Arttı! Fiyatların En Çok Yükseldiği İl Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı. KFE, aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 32,8 artış gösterdi.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 187,7'ye yükseldi. KFE, temmuzda yıllık yüzde 32,8 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 0,5 oldu.

Üç büyük ildeki değişimlere bakıldığında ise, İstanbul’da yüzde 0,6, Ankara’da yüzde 1,2 artış görüldü. İzmir’de ise yüzde 1 azalış yaşandı.

Yıllık bazda ise İstanbul’da yüzde 33,5, Ankara’da yüzde 42,9 ve İzmir’de yüzde 31’lik artış yaşandı.

Kaynak: AA